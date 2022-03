Peek Performance: Apple veröffentlicht viele Videos zum März-Event

Mac Studio und Studio Display

Wer den Livestream von Apples "Peek Performance"-Event am 8. März verpasst hat, kann sich die Vorstellung der neuen Produkte auch nachträglich noch auf den Internetseiten des Unternehmens ansehen. Wie üblich veröffentlichte Apple das Video zudem auf dem hauseigenen YouTube-Kanal. Dort sind ab sofort auch die Clips zu finden, welche der iPhone-Konzern bei der Präsentation von M1 Ultra, Mac Studio, Studio Display, iPhone SE (2022) und iPad Air (2022) einspielte. Zwei der kurzen Streifen liegen bereits in einer deutschen Fassung vor.Den neuen kompakten Hochleistungs-Mac auf der Basis des M1 Ultra präsentiert Apple zusammen mit dem gestern ebenfalls präsentierten 27-Zoll-Display mit 5K-Auflösung. In dem Video erkundet eine junge Dame das Innere dieser von Apple ausdrücklich als "Dreamteam" bezeichneten Kombination. Dabei entdeckt sie durch Blicke auf damit arbeitende Menschen sowohl die Möglichkeiten als auch die wesentlichen technischen Spezifikationen.Dem bislang performantesten M-Chip widmete Apple beim "Peek Performance"-Event naturgemäß ein separates Video und illustrierte damit die Ausführungen von Johny Srouji. In dem Clip mit dem Titel "Changing the Game" zeigen sich mehrere Entwicklerinnen begeistert von der Leistungsfähigkeit des M1 Ultra. Dass in dem knapp drei Minuten langen Streifen keine männlichen Developer zum Zuge kommen, ist vermutlich dem Termin der Veranstaltung geschuldet: Der 8. März ist schließlich der Internationale Frauentag.Das Video zum neuen iPad Air mit M1-Chip liegt ebenso wie der Clip zu Mac Studio und Studio Display bereits in einer deutschen Sprachfassung vor. Apple hebt darin neben der Performance des Tablets, welche auf dem Niveau des iPad Pro liegen dürfte, vor allem die Farbauswahl hervor. Zudem präsentiert das kalifornische Unternehmen die Frontkamera mit dem Folgemodus, die Unterstüzung von 5G sowie einige Apps und verweist auf kompatibles Zubehör wie Apple Pencil und Magic Keyboard.Mit einer Laufzeit von 38 Sekunden widmet Apple dem ab sofort mit einem A15 Bionic und 5G ausgestatteten iPhone SE nur ein sehr kurzes Video. Dabei steht naturgemäß die im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich erhöhte Performance des vom Design her unveränderten Smartphones im Vordergrund. Die Länge des Clips deutet darauf hin, dass der kalifornische Konzern diesen auch für Fernsehwerbung nutzen will.iPhone 13 und iPhone 13 Pro sind ab sofort auch in Grün erhältlich, was Apple ebenfalls einen kurzen Videoclip wert ist. Darüber hinaus steht auf YouTube die Aufzeichnung des kompletten "Peek Performance"-Events zur Verfügung.