iMac und iPad Pro und Apple TV 4K (2021): Release-Datum geleakt?

iMac, iPad Pro und Apple TV am 21. Mai?

Quelle: John Lewis

Chip-Knappheit als Grund für späten Release?

Wer an Apples M1-Chip interessiert ist, kommt momentan nicht an einem MacBook Air, MacBook Pro oder Mac mini vorbei. Bald gesellen sich aber noch weitere Geräte dazu: Morgen lassen sich der iMac mit 24 Zoll großem Bildschirm und das neue iPad Pro vorbestellen. Beide Produkte warten mit unterschiedlichen Farben und einer Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten auf. Die Lieferung der Hardware setzt Apple offiziell mit der zweiten Maihälfte an. Ein bekannter britischer Händler versieht seine Produktseiten jedoch mit einem konkreten Datum, das durchaus realistisch erscheint.Wenn Apple morgen um 14 Uhr den hauseigenen Online-Store um die oben genannten Produkte erweitert, gilt es für viele Interessenten schnell zu sein: Eine rasche Vorbestellung erhöht die Chancen, eines der neuen Geräte bereits am Release-Tag in Händen zu halten. Allerdings schweigt sich der Konzern zu ebenjenem Tag beharrlich aus: Apple nennt lediglich die zweite Hälfte des Mais als relevanten Zeitraum. Viele Händler listen die entsprechenden Produkte bereits auf ihren Internetseiten – so auch die britische Kaufhauskette John Lewis. Allerdings findet sich auf deren Website ein durchaus interessantes Detail: John Lewis nennt den 21. Mai als Erscheinungsdatum für die neuen M1-Geräte. Das betrifft neben dem iMac auch beide Größen des iPad Pro – bei der 12,9-Zoll-Variante behauptete der Leaker Jon Prosser zuletzt, dass diese einen Tag später auf den Markt komme. Mittlerweile ruderte er wieder zurück – und bestätigt den 21. Mai für beide Modelle auf Twitter . In diesem Tweet geht Prosser auch auf das neue Apple TV 4K ein: Es soll ebenfalls ab dem 21. Mai erhältlich sein.Die Gründe für den späten Release liegen vermutlich an Lieferengpässen mit Chips – Cupertino bestätigte die Knappheit im Rahmen der Pressekonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen. Apples runderneuerter iMac steht morgen ab zirka 14 Uhr für Vorbestellungen bereit, Käufer müssen mindestens 1.449 Euro berappen. Wer am Magic Keyboard mit Touch ID interessiert ist, kann dieses ebenfalls morgen ordern, sollte aber die Inkompatibilität mit Intel-Macs berücksichtigen (siehe ). Dem iPad Pro (2021) haben wir zudem hier einem Vergleich mit dem Vorgängermodell unterzogen.