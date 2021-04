Apples Pressekonferenz – Die wichtigsten Aussagen zum neuerlichen Rekordquartal

Erwartungsgemäß zeigt sich Tim Cook begeistert, welch immenses Wachstum im Jahresvergleich hinlegen konnte

Cook erwähnt, dass jeder Bereich des Unternehmens besser abschnitt, ganz gleich ob es um Produkte selbst oder um geografische Regionen geht

Das iPhone 12 habe hohen Zuspruch verzeichnet, sowohl von Neukunden als auch Umsteigern

Auch das iPad schnitt sehr gut ab – seit vielen Jahren waren die Umsätze in einem Märzquartal nicht mehr so gut

Für den Mac waren die ersten drei Monate des Jahres mit dem besten Abschneiden überhaupt verbunden

Dienste: 27 Prozent Wachstum, ebenfalls neuer Rekordwert

Apple arbeitet zudem an neuen Diensten, um das Leben der Nutzer zu verbessern

Cook zählt die neuen Angebote Apple Card Family sowie Podcasts+ auf

Ein Erfolgsrezept sei die hohe Verzahnung von Hardware, Software und Diensten

Gleichzeitig setze sich Apple für höchsten Datenschutz ein

Stolz zeigt sich Cook über die erste Oscar-Nominierung eines exklusiven Titels in TV+ (Ted Lass=

Apples ambitioniertes Ziel lautet, bis 2030 vollständig CO2-neutral zu arbeiten

Auch Zulieferer plane Apple dazu ein, es reicht nicht, nur eigene Anlagen und Produkte auf CO2-neutrale Fertigung umzustellen

Zudem unterstütze Apple Forschung und Unternehmen, die sich mit umweltfreundlichen Technologien befassen

Luca Maestri ergreift das Wort

Finanzchef Luca Maestri kommt ebenfalls zu Wort, er wiederholt Cooks Aussage zum phänomenalen Abschneiden

Auch seine Zusammenfassung der einzelnen Sparten gleicht Cooks Ausführungen

Die Nettomarge lag bei 42 Prozent, Apple profitierte laut Maestri sehr von günstigen Wechselkursen

Der Gewinn habe sämtliche frühere März-Quartale ebenfalls weit übertroffen

Mehr als 99 Prozent der iPhone-Kunden äußern sich zufrieden mit dem Smartphone – dies übertrifft alle Konkurrenten

Alle Dienste zusammen bringen es auf 660 Millionen Abonnenten

Die Apple Watch zieht noch immer viele Erstkunden an, es gibt also weiterhin Potenzial

79 Prozent Wachstum beim iPad sind enorm, wie Maestri ausführt – schon sehr lange gab es keine derartigen Raten mehr

Apples Barvermögen liegt bei 204 Milliarden Dollar

Dem stehen allerdings auch Schulden von mehr als 100 Milliarden Dollar in Form von Anleihen gegenüber

Noch nie gab Apple so viel für Forschung und Entwicklung aus, nämlich mehr als 5,2 Milliarden Dollar

Eine vage Quartalsprognose

Eine Prognose gibt Apple zwar nicht, dafür aber einen groben Ausblick

Das Wachstum im Jahresvergleich werde auf jeden Fall zweistellig

Allerdings sei ein deutlicher Abfall im Vergleich zum ersten Jahresquartal zu erwarten – und zwar stärker als sonst

Frage-und-Antwort-Runde mit den zugeschalteten Analysten

Die Verfügbarkeit von 5G schwanke im Landesvergleich noch sehr stark, daher ist 5G nicht überall ein Argument für Kunden

Die Marge war mit 42 Prozent rekordverdächtig. Stark habe dazu das iPhone beigetragen, auch Wechselkurse halfen Apple sehr

Apple sei sehr zuversichtlich, mit dem sehr vielseitig aufgestellten Dienste-Sektor weiter wachsen zu können

Auch wenn das Quartalsergebnis in allen Bereichen sehr gut sei, dürfe man nicht vergessen, dass es mit einem sehr schwierigen Vorjahresquartal verglichen werde

Diverse Werte weichen auch deswegen ab, da das iPhone 12 verspätet auf den Markt kam

Aus Apples Sicht laufe TV+ sehr gut. Man wolle die beste Plattform für Geschichtenerzähler aufbauen und komplett auf hohe Qualität setzen. Die vielen Nominierungen sprechen laut Cook Bände

Abozahlen zu Apple TV+ wolle man aber nicht veröffentlichen

Die Chip-Knappheit stelle auch Apple vor Herausforderungen, dies über verschiedene Hardware-Baureihen hinweg

Bis sich die Situation deutlich verbessere, werde noch etwas Zeit vergehen. Generell habe Apple die Sache aber im Griff, vor allem bei hauseigenen Chips

Macs und iPads seien stärker betroffen als andere Hardware

Warum China so stark wuchs: Einerseits sehr hohe Nachfrage nach dem iPhone 12, andererseits aber auch aufgrund des extrem schwachen ersten Quartals 2020

Apple kennt keine Daten, wie viele Nutzer Tracking unter iOS 14.5 deaktiviert haben

In Europa ist Apple stärker als in anderen Ländern von Lockdowns betroffen – doch könne dies durch den starken Online-Bereich kompensieren

Apple ist einmal mehr in Feierlaune, denn ein Umsatzwachstum von 54 Prozent im Jahresvergleich schaffte das Unternehmen noch nie – und das, obwohl die Zahlen sowieso schon auf sehr hohem Niveau lagen. Wie immer gibt es nach Bekanntgabe der Quartalszahlen per Pressemitteilung auch eine Pressekonferenz. Diese beginnt mit einer Eröffnungsansprache, in der es noch einmal im Detail um die Zahlen und Apples Einschätzung der Marktlage geht. Nachdem Tim Cook und Finanzchef Lucca Mastri mit ihren Ausführungen geendet haben, beginnt die Frage-und-Antwort-Runde. Diese findet grundsätzlich telefonisch und nicht vor Ort statt, auch lange vor Corona war dies bereits der Fall. Wir fassen für Sie wie üblich zusammen, welche Aussagen es während der Pressekonferenz gibt.Nach der Eröffnungsrunde können nun Marktexperten ihre Fragen stellen. Folgende Aussagen fielen diesbezüglich von Tim Cook und Luca Maestri:Die Veranstaltung ist nun vorbei.