Vergleich: iPad Pro 2020 vs. iPad Pro 2021

Die Ausstattung

iPad Pro 2020 iPad Pro 2021 Prozessor A12Z M1 Speicherplatz Bis zu 1 TB Bis zu 2 TB RAM 6 GB 8 GB / 16 GB (bei 1 & 2 TB) Anschlüsse USB-C Thunderbolt Mobilfunk Optional 4G Optional 5G

Display und Kamera

Gewicht, Dicke, Einstiegspreis

iPad Pro 11" iPad Pro 11" (2021) iPad Pro 12,9" iPad Pro 12,9" (2021) Gewicht 473 g 471 g 643 g 685 g Dicke 5,9 mm 5,9 mm 5,9 mm 6,4 mm Akkulaufzeit 10h 10h 10h 10h Preis ab ($) 799 799 999 1099 Preis ab (€) 879 879 1099 1199

Erwartungsgemäß präsentierte Apple auf dem "Spring Loaded"-Event eine neue Generation des iPads – welche nun endgültig in einer Performance-Klasse angekommen ist, die herkömmliche Desktop-Computer oft nicht erreichen. Apple entschied sich dazu, dem iPad Pro auch keinen Chip der A-Serie zu spendieren, sondern genauso wie beim Mac auf einen M1 zu setzen. Vermutlich soll damit die leistungsfähigste Serie in einem weiteren Aspekt von den günstigeren iPads abgegrenzt werden. Das iPad Pro 2021 hat aber noch in anderen Merkmalen mehr zu bieten als das restliche Portfolio – und auch der direkte Vorgänger.Neben dem offensichtlichem Unterschied beim Prozessor und der zusätzlichen Speicherkapazität, bis zu 2 TB stehen nun zur Verfügung, verstecken sich zudem Änderungen unter der Haube. Während das alte iPad Pro 6 GB RAM aufwies, sind es jetzt mindestens 8 GB – und in den beiden höchsten Speicherstufen sogar 16 GB. Wer mit dem iPad Pro im Mobilfunknetz unterwegs ist, kann nun auch 5G nutzen, außerdem gibt es erstmals einen Thunderbolt-Anschluss.Keine Änderungen gibt es bei den Display-Spezifikationen in Hinblick auf Pixeldichte und Abmessungen, wohl aber bei der eingesetzten Technologie. Das iPad Pro 11" weist keine Unterschiede zum Vorgänger auf, das iPad Pro 12,9" verfügt hingegen über ein "Liquid Retina Display XDR" mit Mini-LED als Hintergrundbeleuchtung. Damit legt die Leuchtdichte von 600 auf 1600 nits zu. Beim Kamerasystem tat sich ebenfalls einiges, denn fortan sind Fotos mit 12 statt 7 MP möglich, zudem gibt es 2x-Zoom und die neue Funktion Center Stage.Das iPad Pro 11" wurde somit nicht teurer, wohl aber das iPad Pro 12,9". Wer sich nach der teuersten Konfiguration umsieht, kann nun ebenfalls noch tiefer in die Tasche greifen – für die neue Variante mit 2 TB sind nämlich 2579 Euro fällig. Bestellen lässt sich das iPad Pro (2021) ab dem 30. April, mit der Auslieferung will Apple aber erst Mitte Mai beginnen. Wichtiger Hinweis: Das Magic Keyboard ist offiziell nicht mehr kompatibel , da die 12,9"-Version des iPad Pro geringfügig dicker wurde.