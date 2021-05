iMac M1: Jony Ive war beim Design involviert, obwohl er seit 2019 nicht mehr bei Apple arbeitet

Ive arbeitete mit – doch wann ist unbekannt

Aber Apple hatte noch einen weiteren Grund, sich auf die alte iMac-Kampagne zu beziehen: Jony Ive war am Design des neuen iMacs beteiligt, obwohl er 2019 den Konzern verließ. Hardware-Design ist ein langer Prozess, daher ist es nicht verwunderlich, dass der neue iMac noch über Ives Handschrift verfügt. Sehr interessant ist, dass Apple weder bestätigt noch widerspricht, ob Ive nach seinem Weggang am M1-iMac arbeitete – nur, dass Ive den neuen iMac mitgestaltete.

Erstes neues Design nach fast 10 Jahren

Jony Ive arbeitete bereits seit 1992 bei Apple – doch erst nach der Rückkehr von Steve Jobs erhielt der Designer viele Freiheiten: Der erste Meilenstein von Ive war der 1998 vorgestellte iMac G3, auch "Knubbel-iMac" genannt. Anders als die damalig omnipräsenten grauen oder beigen Tower, kam der iMac in buntem und durchsichtigem Plastik daher. Eigentlich wollte Jony Ive bereits 2011 Apple verlassen, da seine Familie in England lebt und er die langen Flugreisen leid war – doch Apple überzeugte Ive mit immer höheren Zahlungen. Aber im Jahr 2019 war endgültig Schluss: Ive verließ Apple und gründete seine eigene Firma "LoveFrom".Nach seinem Weggang sollte Apple einer der Klienten von Ives neuer Design-Firma werden – doch über die Zusammenarbeit ist bislang wenig bekannt. Nun bestätigte Apple in einer Aussage gegen Wired, dass Jony Ive tatsächlich beim kürzlich vorgestellten M1-iMac Hand angelegt hat. Wired schreibt:Apple lässt komplett im Dunklen, ob Ive noch während seiner regulären Tätigkeit bei Apple bis zum Jahr 2019 am M1-iMac mitwirkte oder ob Apple Beratung von Ives Firma "LoveFrom" in Anspruch nahm. Bislang ist auch nicht bekannt, inwiefern Apple überhaupt Ives neue Firma "LoveFrom" für Tätigkeiten beauftragte – auch ist möglich, dass die damalige Aussage einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Apple und Ive nur darauf abzielte, die Börse zu beruhigen.Apple ließ sich mit der Vorstellung eines neuen Designs beim iMac eine Menge Zeit: Das vorherige Gehäuse stellte Apple im Jahr 2012 vor – aber selbst hierbei handelte es sich nur um ein evolutionären Design-Schritt, keine völlig neue Gestaltung. Der M1 iMac ist der erste Mac mit Apple-eigenem Prozessor, welcher sich vom Design her von den Vorgängermodellen deutlich unterscheidet. Bei den im Herbst 2020 vorgestellten M1-Macs übernahm Apple fast vollständig das Design der Intel-Vorgänger: Nur der M1-Mac-mini kommt in einem silbernen statt in einem Space-Gray-Gehäuse daher. Gerüchten nach sollen auch die kommenden MacBook-Modelle über ein neues design verfügen – vielleicht sogar in den Farben des M1-iMacs.