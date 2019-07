Weggang von Jonathan Ive: Tim Cook nennt Bericht über Spannungen "absurd"

Mangelndes Verständnis für Apples Arbeitsweise



Tim Cook ärgert sich über einen Zeitungsbericht.

Foto: Apple

Wachsendes Desinteresse

„Designteam ist unglaublich talentiert“

Ungewöhnlicher Schritt

Keinen Bezug zur Realität haben Berichte, wonach Apples Chefdesigner Jony Ive Apple im Unfrieden verlässt. Das sagt zumindest Tim Cook. In einer E-Mail nimmt der Chef des Unternehmens jetzt Stellung zu einer Reportage des Wall Street Journal von gestern.„Der Bericht zeugt von einem mangelnden Verständnis für die Arbeitsweise des Designteams, für Apples Unternehmenskultur“, schreibt Cook in der E-Mail an Dylan Byers von NBC News. Er stelle die Beziehungen im Team ebenso verzerrt dar wie Entscheidungen und Ereignisse, und zwar in einem Ausmaß, dass man das angeblich beschriebene Unternehmen nicht mehr wiedererkennen könne.Das Wall Street Journal hatte unter anderem gemeldet, Apples Designteam habe in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren. Zudem habe Jony Ive im Verlauf eines schleichenden Prozesses ein immer größeres Desinteresse entwickelt, weil er mit etlichen Entwicklungen nicht einverstanden war. Offen zutage getreten sei das während der Entwicklung der Apple Watch.Alles Unsinn, sagt Tim Cook. „Das Designteam ist unglaublich talentiert“, heißt es in seiner E-Mail. Es sei stärker als je zuvor, das habe auch Jony Ive bereits gesagt. „Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass es unter der Leitung von Jeff (Williams), Evans (Hankey) und Alan (Dye) gut und erfolgreich arbeiten wird.“ Bei Apple kenne man die Wahrheit und wisse um die „unglaublichen Dinge“, zu denen dieses Team fähig sei. „Die Projekte, an denen sie arbeiten, werden euch umhauen“, schreibt der Apple-CEO am Schluss seiner E-Mail.Das Schreiben stellt einen ungewöhnlichen Schritt dar, weil Cook in aller Regel nicht gegenüber Journalisten zu internen Apple-Angelegenheiten Stellung bezieht. Es steht daher zu vermuten, dass sich der Chef des iPhone-Konzerns erheblich über den Bericht des Wall Street Journal geärgert hat. Welche Sicht der Dinge letztlich die richtige ist, dürfte allerdings kaum in Erfahrung zu bringen sein. Beobachter weisen jedoch darauf hin, dass Cook in seiner E-Mail mit keinem Wort seine persönliche Zusammenarbeit mit Jony Ive erwähnt. Zudem ist das Schreiben eher vage gehalten und enthält keine konkrete Aussagen zum Weggang des Chefdesigners.