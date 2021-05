iMac M1: Erste Unboxing-Videos und Reviews aufgetaucht

The Verge: Großartige Performance, wenige Schnittstellen

Ali Abdaal: Apple mischt die Karten neu

Tyler Stalman: Arbeitsrechner für Profis

Bis zur Auslieferung des iMac M1 gehen noch einige Tage ins Land, am 21. Mai sollen die ersten Kunden ihren neuen All-in-One-Computer aus Cupertino in Empfang nehmen. Vorab hat Apple aber natürlich schon einige Zeitungen, Magazine und Influencer mit Geräten versorgt, damit Testberichte und Eindrücke pünktlich den Weg an die Öffentlichkeit finden. Auf YouTube sind jetzt die ersten Videos erschienen.Monica Chin von The Verge konnte den iMac 24" mit Apple Silicon bereits einige Tage im alltäglichen Einsatz ausprobieren. Dabei stellte sie hinsichtlich der Performance naturgemäß keine sehr großen Unterschiede zu MacBook Air M1 oder Mac mini M1 fest, da der All-in-One-Rechner mit demselben M1-Prozessor ausgestattet ist wie die Schwestermodelle. Allerdings arbeitete er dank der aktiven Kühlung merklich schneller als die beiden Notebooks mit Apple Silicon. Chin hebt insbesondere die Grafikleistung des iMac M1 hervor, diese übertrifft die Performance des 21,5"-Vorgängers mit Intel-Prozessor deutlich. Auf der Habenseite verbucht sie zudem die verbesserte Qualität der Webcam sowie das Design. Negativ bewertet Chin hingegen das ihrer Ansicht nach schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis, die mangelnde Aufrüstbarkeit und die geringe Zahl der Schnittstellen.Als "Game Changer" bezeichnet der YouTuber Ali Abdaal in seinem Video den neuen iMac M1. Apple stellte ihm die Basisversion des Rechners mit 8 Gigabyte RAM, 256 Gigabyte SSD und 7-Kern-GPU zur Verfügung. Zu den Vorzügen des neuen All-in-One-Computers gehören seiner Meinung nach neben der Performance und dem brillanten Display vor allem die verbesserte Webcam und die Mikrofone. Beide eignen sich Abdaal zufolge vorzüglich für Videokonferenzen. Sein Fazit: Mit dem iMac M1 mische Apple die Karten neu und bringe frischen Wind in den Desktop-Markt.Die Fähigkeiten des iMac M1 bei Foto- und Video-Bearbeitung stehen beim Review von Tyler Stalman im Mittelpunkt. Er demonstriert die Performance anhand einiger praktischer Beispiele. Dabei zeigt sich, dass der iMac wegen des ausgeklügelten Lüftungskonzepts bei anspruchsvollen Aufgaben sein Leistungsniveau länger aufrechterhält als etwa das MacBook Pro 13". Der YouTuber ist überzeugt, dass der neue Desktop-Computer aus Cupertino von Profis als Arbeitsgerät eingesetzt werden kann. Allerdings müssen seiner Ansicht nach einige Softwarehersteller ihre Anwendungen noch für Apple Silicon optimieren.