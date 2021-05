Bestätigt: iMac M1, iPad Pro und Apple TV ab Freitag verfügbar

99 Prozent der Stores offen und mit neuer Hardware

iMac und iPad Pro mit langen Lieferzeiten

Einen Monat liegt das April-Event nun schon zurück, auf dem es unter anderem den ersten iMac mit M1-Chip sowie eine neue Generation des iPad Pro zu bestaunen gab. Bislang war auf den Produktseiten keine konkrete Angabe zu finden, wann die Produkte auch vor Ort in den Stores erhältlich sind. Das prognostizierte Versanddatum frühentschlossener Käufer hatte hingegen schon Hinweise auf das Datum gegeben. Nun bestätigte Apple per Pressemitteilung, dass jene Folgerungen korrekt waren. Tatsächlich beginnt der Verkauf diesen Freitag, also am 21. Mai. Obwohl manch ein Vorbesteller bereits Glück hatte und seine Bestellung etwas zu früh erhielt, können Kunden ihren neuen iMac, das iPad Pro oder das Apple TV erst dann offiziell vom Paketboten entgegennehmen – oder natürlich ein Geschäft besuchen, um dort neue Apple-Hardware einkaufen.Apple erwähnt in der Pressemitteilung, dass 99 Prozent der weltweiten Stores geöffnet seien. Damit ist aber sicherlich kein kompletter Betrieb gemeint, denn je nach Region müssen die Geschäfte im "Corona-Modus" arbeiten und dürfen lediglich Abholung vorbestellter Artikel anbieten. Doch selbst in jenen Stores, die wie gewohnt ihre Kunden begrüßen dürfen, sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen. Die enorm gestiegenen Lieferzeiten dokumentierten bereits, wie knapp es um die Verfügbarkeit bestellt ist. Hohe Lagerbestände gibt es in den Geschäften daher ganz sicher nicht.Beim iMac gilt es zu bedenken, dass nicht alle Farboptionen in den Apple Stores bzw. bei anderen Apple-Händlern stehen. Lediglich Blau, Grün, Rosé und Silber stehen zur Verfügung, Gelb, Orange oder Violett lassen sich ausschließlich online beziehen. Die Produktseiten hat Apple übrigens immer noch nicht aktualisiert, dort ist weiterhin von der zweiten Maihälfte die Rede. Bestellt man einen neuen iMac, so wird dieser frühestens Mitte Juni geliefert. Das iPad Pro ist als 11"-Version ab der zweiten Juniwoche erhältlich, die 12,9"-Version ab Ende Juni/Anfang Juli.