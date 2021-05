Große Apple-Umfrage zu beliebtesten iMac-Farben, AirTags und Wünschen an das iPhone 13

Anti-Tracking-Maßnahmen besonders beliebt

Apple trumpfte in den vergangenen Wochen mit einigen Neuheiten auf: Das iPad Pro und der iMac sind erstmals mit einem M1-Chip ausgestattet, Letzterer erhielt zudem ein gänzlich neues Design und wartet mit insgesamt sieben verschiedenen Farboptionen auf. Außerdem präsentierte das Unternehmen die Sachensuch-Etiketten AirTags und veröffentlichte die finalen Versionen von iOS und iPadOS 14.5, welchen es nicht an einer Fülle von neuen Features mangelt. Nun wollte SellCell wissen, wie Apple-Kunden auf diese Entwicklungen reagieren und welche Wünsche sie für das kommende iPhone haben.SellCell befragte insgesamt 3.040 Besitzer eines iPhones oder iPads in den USA. So wollten die Marktforscher unter anderem wissen, welches Feature von iOS und iPadOS 14.5 den Anwendern am meisten zusagt. An der Spitze liegen die Anti-Tracking-Funktionen: 36 Prozent der Teilnehmer können der neuen Möglichkeit, App-Tracking zu unterbinden, am meisten abgewinnen. 23 Prozent der Nutzer überzeugte vor allem die Möglichkeit, ihr iPhone mit der Apple Watch zu entsperren. Auf dem letzten Platz rangieren die neu gestalteten News- und Podcasts-Anwendungen: Tatsächlich musste sich Cupertinos Podcasts-App viel Kritik für die hakelige Bedienung und die neue Funktionsweise der Mediathek gefallen lassen (siehe ).Die AirTags finden ebenfalls viel Zuspruch: 61 Prozent der Befragten möchten sich die Etiketten zulegen, 42 Prozent sind von der Zuverlässigkeit dank der Einbindung in das „Wo ist?“-Netzwerk überzeugt. Dass Apple auf austauschbare Batterien setzt, die etwa ein Jahr lang halten, kommt auch gut an: Für 15 Prozent ist das gar die beste Eigenschaft des neuen Produkts. Zwei Drittel sind jedoch der Meinung, dass den Etiketten Zubehör beiliegen sollte: Um ein AirTag beispielsweise an einen Schlüsselbund anzubringen, bedarf es eines entsprechenden Anhängers, der separat erworben werden muss. Apples Preispolitik bei den kleinen Etiketten erscheint aber den meisten Befragten nachvollziehbar: Nur 14 Prozent sind der Ansicht, dass AirTags zu teuer sind. Besonders interessant sind übrigens die Einsatzgebiete für das neue Produkt: Über ein Drittel der Teilnehmer der Umfrage möchte damit Haustiere tracken.Jene, die mit dem Kauf des neuen iMacs liebäugeln, müssen zwischen sieben verschiedenen Farben wählen. Am beliebtesten die blaue Variante – ein Drittel der potenziellen Käufer gibt diesem Finish den Vorzug. Knapp dahinter liegen die Traditionalisten – 30,1 Prozent möchten einen silbernen iMac ihr Eigen nennen. Den geringsten Zuspruch findet die Farbe Orange: Nur 3,3 Prozent wollen sich den Rechner in dieser Variante zulegen. Zum kommenden iPhone gefragt, legt ein gutes Fünftel Wert auf Touch ID – vermutlich als Ergänzung, nicht als Ersatz für Face ID. Ebenfalls oben auf Wunschliste finden sich ein Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, eine kleinere (oder gar keine) Notch sowie die Rückkehr des Netzteils im Lieferumfang. Ein Wechsel zu Android ist für die meisten Befragten übrigens ausgeschlossen: 92,6 Prozent erklärten, Apple treu bleiben zu wollen.