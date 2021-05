iMac M1 im Benchmark-Test

Alle M1-Devices mit gleicher Performance

M1 vs. Intel-Macs

Vor den ersten Benchmarktests des neuen iPad Pro sowie iMac M1 wurde spekuliert, ob der M1-Chip möglicherweise in einer gedrosselten Variante ins iPad gelangt, die Taktrate im iMac aufgrund der leistungsfähigeren Kühlung hingegen höher ausfällt. Wie sich inzwischen zeigt, entschied sich Apple aber gegen spezielle Versionen, sondern verbaut in allen M1-basierten Geräten den gleichen Chip. Zum iMac M1 gibt es nun ebenfalls erste Testdaten – und diese sehen erwartungsgemäß gut aus. Auch wenn der M1 mit den normalen 3,2 GHz betrieben wird und somit nicht schneller als andere M1-Geräte ist, setzt sich der iMac von den Vorgängern ab. Vor allem im Vergleich zwischen den Basis-Modellen sieht man die Vorteile mehr als deutlich.Mit 1700 Punkten für einen Kern und zwischen 7300 und 7440 Punkten mit allen Cores, spielt der iMac M1 wie erwähnt exakt in der Liga anderer M1-Macs. Somit übertrifft der neue iMac seinen Vorgänger mit Core i3 um satte 124 Prozent – vergleicht man lediglich die Leistung pro Kern, sind es immer noch 78 Prozent mehr. Doch auch den Vergleich mit dem Top-Modell muss der iMac M1 nicht scheuen, denn einen iMac mit Core i7 übertrifft er immer noch um 16 Prozent. Jener Wert zeigt aber auch, warum Apple noch keinen Nachfolger des iMac 27" präsentierte, denn um diesen ebenso eindrucksvoll in die Schranken zu verweisen, bedarf es wohl der zweiten Chip-Generation.Wie bereits in der Meldung zu den Benchmark-Ergebnissen des iPad Pro erwähnt, gibt es dennoch Unterschiede zwischen den einzelnen M1-Macs. Zwar schaffen es alle Geräte auf den gleichen Multicore-Wert, nur mit aktiver Kühlung kann diese Leistung aber gehalten werden. Andernfalls sinkt wie im Falle des MacBook Air die Performance nach 20 bis 30 Minuten Dauerlast auf rund 75 Prozent der angegebenen Werte.Alle M1-Geräte: Ca. 7300 Punkte (+-100)MacBook Pro Core i9: 6800 PunkteiMac Core i3: 3330 PunkteiMac Core i7: 6400 PunkteWie bereits berichtet, haben erste Kunden inzwischen ihre Versandbestätigung erhalten (siehe diese Meldung ). Demnach hat Apple die Markteinführung anscheinend für Freitag, den 21. Mai vorgesehen. "Anscheinend" deswegen, da es immer noch keine offizielle Bestätigung gibt, auf den Produktseiten spricht Apple weiterhin von der zweiten Maihälfte. In der offiziellen Apple-Sektion bei Amazon ist hingegen erst der 27. Mai hinterlegt (Store: ).