iCloud.com zeigt Icons des iPhone 12

Neue Gehäusefarbe?

Am heutigen Dienstag wird Apple neue iPhone-Modelle vorstellen – ab 19 Uhr hiesiger Zeit beginnt das "Hi, Speed"-Event. Schon oft ist es Apple passiert, dass durch Unachtsamkeiten Details zu kommenden Produkten das Licht der Welt erblickten. Oftmals finden sich in Beta-Versionen Hinweise auf kommende Produkte – doch manchmal liefert Apple auch versehentlich Bilder über die eigenen Webseiten aus. So scheinen nun kleine Icons des kommenden iPhones auf iCloud.com aufgetaucht zu sein.Über die iCloud-Webseite lässt sich abfragen, über welche Geräte der Nutzer verfügt und wo sich diese gerade befinden. Neben der Bezeichnung der Geräte wird auch ein kleines Piktogramm dieser gezeigt. Anhand der Geräte-Modellnummer wählt iCloud.com das entsprechende Bild aus. Modifiziert man auf iCloud.com dieses URL und verwendet statt der Modellnummer "iPhone12,1" beispielsweise "iPhone13,1", wird bereits ein kleines Bild des iPhone 12 gezeigt:Die aktuelle iPhone-11-Reihe verwendet die Modellbezeichnung "iPhone12,x" – bei "iPhone 13,x" handelt es sich also definitiv um die kommenden iPhone-Modelle. Auf dem kleinen Piktogramm, welches zuerst von @AppleSWUpdates auf Twitter gefunden wurde, ist leider nicht sonderlich viel zu erkennen bis auf dass der Rand dunkler zu sein scheint. Insgesamt hat Apple vier solcher Piktogramme auf iCloud.com hochgeladen – dies deckt sich mit den Gerüchten, dass Apple insgesamt auch vier neue Modelle präsentieren wird: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Die vier Icons auf iCloud.com sind in der kleinsten Auflösung komplett identisch – wahrscheinlich handelt es sich noch um Platzhalter.Doch 9to5Mac konnte zumindest ein Bild auch in einer höheren Auflösung ergattern. Darauf ist zu sehen, dass der Notch etwas schmaler ist als bei den bisherigen Modelle. Ferner ist auch zu erkennen, dass der Rand deutlich dunkler im Vergleich zum iPhone 11 ist:Da die Bilder nur in sehr kleinen Größen auf iCloud.com gezeigt werden, ist natürlich nicht sicher, ob Apple tatsächlich den Notch beim iPhone 12 verkleinert hat oder ob es sich hierbei um Toleranzen bei der Erstellung der Bilder handelt. Doch die unterschiedliche Farbe des Randes deckt sich mit den Gerüchten, dass Apple zusätzliche Gehäusefarben beim iPhone 12 einführt.