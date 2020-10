Apples interne Prognose: iPhone 6,1" wird der Renner

Kuo: 40 Prozent der iPhone-Bestellmenge entfallen auf 12er Modell

Große Spannweite an iPhone-Displaygrößen

Die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation ist nur noch einen Tag entfernt. Aller Voraussicht nach stellt Apple vier neue Modelle mit drei unterschiedlichen Display-Größen vor: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Während das Unternehmen höchstwahrscheinlich sowohl beim mini-Modell (5,4 Zoll) als auch bei der Max-Variante (6,7 Zoll) neue Displaydiagonalen einführt, bleibt das Unternehmen beim iPhone 12 und 12 Pro voraussichtlich den bekannten 6,1 Zoll des iPhone 11 treu – allerdings mit neuem Gehäuse. Das normale 12er Modell wird laut Apples Einschätzungen die verkaufsstärkste Variante.Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo zufolge setzt Apple auf das iPhone 12 (6,1 Zoll) als verkaufsträchtigste Variante des 2020er iPhone-Portfolios. Das Unternehmen habe die Bestellmenge aller Modelle entsprechend angepasst. Während iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max jeweils 20 Prozent von Apples Zulieferer-Bestellmenge der kommenden Monate ausmachen, liege der Anteil des iPhone 12 bei 40 Prozent. Bei Kuos Einschätzung ist zu beachten, dass Apple das mini- und Max-Modell höchstwahrscheinlich erst im November veröffentlicht. Die beiden 6,1-Zoll-Varianten gibt es laut Gerüchten dagegen schon im Oktober. Nachdem alle Modelle auf dem Markt sind soll die von Kuo genannte prozentuale Bestellverteilung angewandt werden.Mit einem kolportierten Einstiegspreis von 799 US-Dollar liegt das iPhone 12 genau 200 US-Dollar unter dem Betrag, der für das iPhone 12 Pro fällig wird. Nur das iPhone 12 mini und das iPhone SE wären in Apples neuem Smartphone-Lineup demnach preisgünstiger. Unter Umständen bietet das Unternehmen zudem das iPhone 11 zu einem reduzierten Betrag weiterhin an. Apple-Kunden erhalten dadurch ein breites Spektrum an iPhone-Modellen, zwischen denen sie wählen können. Apple würde – sofern die bisherigen Berichte stimmen – vier unterschiedliche iPhone-Displaydiagonalen anbieten: 4,7 Zoll, 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll.