Zweiter Versuch: Das Galaxy Fold kommt im September

Zwei Komponenten überarbeitet

Hoher Druck lastet auf Samsung

Der erste Versuch ging gründlich in die Hose, Samsung gab aber nicht auf: Für September soll der Marktstart für das faltbare "Galaxy Fold" vorbereitet werden. Eigentlich war der Verkaufsbeginn für April vorgesehen, allerdings offenbarten sich massive Qualitätsprobleme. Diese fielen allerdings erst auf, nachdem Samsung Testgeräte an große Publikationen verteilt hatte. Nahezu alle Falt-Smartphones verweigerten schon nach kurzer Zeit ihren Dienst und es bot sich eine breite Spanne an Defekt-Möglichkeiten des Displays. Anfang des Monats zeigte sich der CEO von Samsung Electronics selbstkritisch und erklärte, man habe das Gerät viel zu früh auf den Markt bringen wollen und übersah daher offensichtliche Schwachstellen.Im September soll nun aber alles anders werden. Laut Samsung überarbeitete man zahlreiche Komponenten, darunter auch jene Displayfolie, die mehrere Tester vor Inbetriebnahme abgerissen und damit das Display zerstört hatten. Aufgrund der miserablen Fertigungsqualität schien es nämlich so, als handle es sich nur um eine zu entfernende Schutzfolie. Ein weiterer Grund für die extrem hohe Ausfallrate war, dass Schmutzpartikel fast ungehindert ins Gehäuse und damit auch ins Display eindringen konnten. Was bei den Tastaturen des MacBook Pro erst nach einigen Monaten für Beschädigungen sorgt, legt ein Display natürlich sehr schnell lahm.Man darf gespannt sein, wie gut sich das überarbeitete Galaxy Fold schlägt. Tester werden diesmal sicherlich noch intensiver testen, ob das Display erneut nach kurzer Zeit seinen Dienst verweigert. Noch nicht abzuschätzen ist die langfristige Stabilität der Faltkante. Kritiker des Bauprinzips führen immer wieder an, genau diese Sektion sei prädestiniert für rasche Materialermüdung und daraus resultierende Defekte. Das genaue Datum des Verkaufsstarts will Samsung in den kommenden Wochen bekannt geben. Eines ist indes sicher: Noch einen Fehlschlag dieser Art kann sich Samsung nicht erlauben.