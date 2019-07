Viel Selbstkritik: Samsung-CEO zum Fold-Debakel

Samsung gesteht den Fehlschlag ein

Intensive Tests laufen

Samsung wollte das Wettrennen rund um das erste marktreife faltbare Smartphone unbedingt gewinnen und präsentierte daher im Februar das Galaxy Fold mit geplantem Verkaufsstart im April. Der Ausgang ist bekannt: Samsung stellte großen Publikationen zahlreiche Testgeräte zur Verfügung – und fast alle Exemplare waren aus unterschiedlichen Gründen innerhalb kürzester Zeit defekt. Ganz als habe es intern keine Tests gegeben, verweigerten die Displays der Geräte sehr schnell ihren Dienst, zeigten gar nichts mehr an, waren nur auf einer Displayhälfte zu verwenden oder offenbarten massive Bildfehler. Dazu kam ein Missverständnis bezüglich der Displaybeschichtung, welche den Eindruck erweckte, man müsse sie vor Inbetriebnahme erst entfernen. Wer an der leicht überstehenden und durch schlechte Fertigungsqualität entstandenen Lasche zog, führte ebenfalls direkt einen Defekt herbei.Der CEO von Samsung Electronics hat sich nun selbstkritisch zur gesamten Angelegenheit geäußert und dabei ausgesprochen, was jeder schon wusste: Das Galaxy Fold kam viel zur früh auf den Markt. In der Stellungnahme heißt es, er selbst habe die Veröffentlichung durchgedrückt und damit das Unternehmen beschämt, die Vorgänge seien sehr peinlich gewesen. Allerdings befinde man sich nun in einem Prozess der Genesung – sehr viele Fehler konnte man bereits angehen, wobei die Tests auch zahlreiche überraschende Probleme offenbarten, an die man während der Entwicklung gar nicht gedacht habe.Momentan werden 2000 Geräte intensiv getestet, so DJ Koh. Dank der frühen Test-Rückmeldungen, womit er das Presse-Feedback wenige Wochen vor der geplanten Markteinführung meint, könne man inzwischen im größeren Stile Erprobungen durchführen. Keine weiteren Informationen gibt es, wann der neuerliche Verkaufsstart erfolgen soll. Den letzten hatte Samsung abgeblasen, Vorbestellungen wurden storniert. Zunächst hieß es noch, man müsse lediglich den April-Termin auf Mai verschieben – doch mittlerweile ist nicht einmal mehr sicher, ob das Galaxy Fold noch 2019 erscheint.