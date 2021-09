Was ist neu?

macOS 12, Beta 7, Buildnummer: 21A5534d (veröffentlicht 28.09.2021)

iOS 15.1, Beta 2, Buildnummer: 19B5052f (veröffentlicht: 28.09.2021)

iPadOS 15.1, Beta 2, Buildnummer: 19B5052f (veröffentlicht: 28.09.2021)

tvOS 15.1, Beta 2, Buildnummer: 19J5552f (veröffentlicht: 28.09.2021)

watchOS 8.1, Beta 2, Buildnummer: 19R5551d (veröffentlicht: 28.09.2021)

Letzte Woche erschien iOS 15.0, iPadOS 15.0, watchOS 8.0 und tvOS 15.0 für alle Nutzer in der finalen Version. Nach mehrmonatiger Beta-Phase gab Apple die endgültigen Fassungen heraus – größere Schwierigkeiten traten glücklicherweise nicht auf. Nur einen Tag nach dem Start der neuen Betriebssystem-Generation gab Apple bereits die erste Beta-Version von iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 und tvOS 15.1 über die Apple Developer Connection frei.Und nur eine Woche nach der ersten Beta der zuvor genannten Systeme steht ab sofort die zweite Beta-Version zum Download über die Apple Developer Connection bereit. Normalerweise gibt Apple diese Versionen einen Tag später auch über das Public Beta Program heraus, in welchem jeder Apple-Nutzer kostenfrei partizipieren kann iOS 15.1 wird SharePlay mitbringen – eine Funktion, um gemeinsam mit Freunden via FaceTime Filme zu schauen oder Musik zu hören. Dabei stellt SharePlay sicher, dass alle Nutzer die selben Inhalte synchron sehen und hören. Eigentlich sollte SharePlay bereits mit iOS 15.0 erscheinen – doch offensichtlich benötigt Apple noch mehr Zeit für Tests und Fehlerbehebungen. Ferner bietet iOS 15.1 auch Unterstützung für Lossless Audio und Dolby Atmos samt 3D/Spatial Audio auf Apples HomePod (und HomePod mini). Doch hierfür wird die HomePod-Software 15.1 benötigt, welche aktuell weder über die Apple Developer Connection noch über das Public Beta Program erhältlich ist – sondern nur auf Einladung von Apple.Bislang sind keine sichtbaren Neuerungen in der zweiten Beta von iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 oder tvOS 15.1 aufgefallen. Aber iOS 15.1 scheint den Fehler zu beheben, welcher das Entsperren eines iPhone 13 mittels einer Apple Watch beim Tragen einer Atemschutzmaske zu beheben.Während iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 bereits vor einer Woche erschienen, lässt sich Apple, wie bereits in den vergangenen Jahren, mit macOS etwas mehr Zeit: Der Konzern wird wahrscheinlich auf einem gesonderten Apple-Event Ende Oktober oder Anfang November den Starttermin von macOS 12 Monterey nennen.Aber zusammen mit iOS 15.1 Beta 2 veröffentlichte Apple nun auch eine neue Beta-Version des Mac-Betriebssystems: Ab sofort lässt sich die die achte Vorabversion von macOS 12 Monterey über die Apple Developer Connection herunterladen. Noch sind keine Neuerungen in der achten Entwickler-Beta aufgefallen.Apple bietet mit dem Start der zweiten Beta-Runde von iOS 15.1 aktuell folgende Versionen über die Apple Developer Connection zum Download an: