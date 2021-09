Übersicht: Neue Funktionen in iOS 15.1 Beta 1

SharePlay ist wieder da

„Spatialize Stereo“ über das Kontrollzentrum aktivierbar

Quelle: zollotech via YouTube

Kleine Verbesserungen und Lossless Audio für den HomePod

Links: iOS 15, rechts: iOS 15.1 Beta 1

Wenig Neues beim iPad

Apple veröffentlichte erst vor zwei Tagen iOS 15 – trotz ausgiebiger Beta-Phase ist die Version natürlich nicht völlig frei von Bugs. Außerdem fehlen der Version noch einige Features, welche das Unternehmen im Rahmen vergangenen WWDC stolz präsentierte. Gestern stellte Apple einen ersten Beta-Build von iOS 15.1 zum Download bereit. Dieser reicht so manche interessante Funktion nach – darunter auch SharePlay, das bereits in den frühen Betas von iOS 15 zu finden war, es aber nicht in den finalen Release schaffte.SharePlay ermöglicht es Anwendern, gemeinsam Musik zu hören oder Filme zu sehen – FaceTime-Anrufe sind nun mit entsprechenden Bedienelementen versehen. Damit könnte das Feature zu den wichtigsten Neuerungen von iOS, iPadOS sowie tvOS 15.1 zählen. Ebenfalls neu ist die Einbindung eines COVID-19-Impfzertifikats in die Health-App über den SMART-Health-Cards-Standard – auf diese Art lassen sich die gespeicherten Informationen in der Health-Anwendung auch für die Wallet-App aufbereiten. Bislang spielt dieser Standard aber kaum eine Rolle – nur wenige Einrichtungen in manchen US-Bundesstaaten unterstützen ihn.Wer über AirPods Pro oder Max verfügt, profitiert vom Headtracking, das beide Kopfhörer bieten. Unter iOS 15 lässt sich in den Einstellungen konfigurieren, wann diese Funktion zum Einsatz kommt: Etwa ausschließlich bei Videos oder auch bei reinen Audio-Inhalten. Diese Differenzierung kommt bei iOS 15.1 nicht mehr zum Tragen: Das Headtracking (auch „Spatialize Stereo“ genannt) kann lediglich ein- oder ausgeschaltet werden. Immerhin müssen hierfür nicht länger zwingend die Einstellungen bemüht werden. Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgt nun auch über das Kontrollzentrum:Viele Änderungen sind eher klein oder rein kosmetischer Natur: Die Suchfunktion in der Fotos-App hält nun bessere Vorschläge bereit und Apple tauscht das Piktogramm für die Funktion „Anrufe ankündigen“ aus:Wer bald ein iPhone 13 Pro oder Pro Max sein Eigen nennt, kann sich auf die Unterstützung des ProRes-Formats freuen. Und auch beim HomePod und HomePod mini tut sich dank Version 15.1 etwas: In der Home-Anwendung findet sich nun die Option, Lossless Audio und Dolby Atmos für die Smartspeaker zu aktivieren.Überraschend wenig tut sich beim iPad: iPadOS 15.1 beinhaltet zwar einige der oben genannten Funktionen, bleibt aber wiederum das eine oder andere Feature schuldig: So hält Universal Control weiterhin nicht Einzug in das Betriebssystem. Allerdings ist dies die erste Beta von iPadOS 15.1 – es ist also durchaus denkbar, dass eine spätere Version mit dieser Funktion aufwartet.