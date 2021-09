Zwei Milliarden verkaufte iPhones seit 2007 – Marktforscher hält iPhone 13 für wichtigste iPhone-Generation

Zwei Milliarden Verkäufe, mehr als eine Milliarde aktive Geräte



Matrix der Modell- und Preisentwicklung Matrix der Modell- und Preisentwicklung

Gebrauchtmarkt sehr wichtig

iPhone 13 als besonders bedeutende Generation?

Die Vorstellung des ersten iPhones liegt demnächst 15 Jahre zurück. Erstmals gezeigt hatte Apple die neue Produktkategorie zur MacWorld San Francisco im Januar 2007, der Verkauf lief aber erst ein knappes halbes Jahr später an. Auch wenn sich die Technikwelt damals verblüfft die Augen rieb, was Apple an neuen Bedienweisen ersonnen hatte, war eher nicht davon auszugehen, welche Bedeutung das Mobiltelefon für Apple bekommen sollte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr trugen iPhone-Verkäufe rund 50 Prozent zum gesamten Konzernumsatz bei. Mit rund einer Milliarde aktiver Geräte gibt und gab es nie eine Produktgattung in Apples Geschichte, die es auf mehr Nutzer brachte. Die damals noch vorsichtige Schätzung, Apple wolle ein Prozent Marktanteil, wurde bekanntlich schnell überschritten.Aktuellen Berechnungen zufolge übertraf Apple kürzlich die Marke von zwei Milliarden verkauften Geräten. Anders als beim Erreichen der ersten Milliarde (Juli 2016) verzichtete Apple diesmal aber auf Feierlichkeiten per Pressemitteilung. Wie asymco in einem Blogbeitrag ausführt, geht es der iPhone-Sparte besser denn je. In den USA liegt der Marktanteil beispielsweise bei fast 60 Prozent, in Großbritannien bei knapp 50 Prozent – in beiden Fällen Tendenz steigend. Weltweit sind es zwar nur rund 26 Prozent, allerdings hält Apple den Hochpreis-Sektor fest in der Hand.Laut asymco dürfe man aber nicht nur die Verkaufszahlen betrachten, sondern auch den gesunden Gebrauchtmarkt. Dieser sei nahezu komplett von iPhones dominiert und gestaltet den Einstieg in Apples Smartphone-Welt deutlich günstiger. Gleichzeitig gibt es so mehr potenzielle Kunden, die sich für einen oder mehrere Apple-Dienste entscheiden.Auch wenn das iPhone 13 kein so offensichtlich maßgeblicher Sprung im Vergleich zum Vorgänger ist, halten die Marktforscher es dennoch für eine der wichtigsten Generationen überhaupt. Für alle Video-Branchen, darunter YouTube-, Instagram- und TikTok-Influencer, habe Apple ein noch interessanteres Angebot geschaffen. Die Besonderheit bestehe darin, dass Apple Antworten auf Fragen lieferte, die zuvor niemand stellte. Genau damit, also dem neuen Fokus auf Videoproduktion, sei das iPhone für einen weiteren Sektor positioniert. Apple könne immer dann glänzen, wenn das Unternehmen Lösungen für einen Markt auf den Weg bringe, der gerade erst entstehe.