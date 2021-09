iPhone 13 – die ersten Test- und Erfahrungsberichte

Verschiedene Tester, einheitliches Fazit



The Verge: iPhone 13 bei kompletter Dunkelheit The Verge: iPhone 13 bei kompletter Dunkelheit

Engadget: Umstieg vom iPhone 12 lohnt nur für "Apple-Superfans"

Vom Cinematic Mode begeistert

Ausgesuchten Pressevertretern und YouTubern stellt Apple neue Hardware normalerweise schon vor dem offiziellen Verkaufsstart bzw. der Auslieferung zur Verfügung. Zwar dürfen sich diese erst ab einem bestimmten Datum zu den Geräten äußern, bis dahin gibt es aber reichlich Gelegenheit, sich einen genauen Eindruck von den Produkten zu verschaffen. Die Sperrfrist ist am heutigen Tag abgelaufen, denn ab sofort lassen sich diverse Testberichte lesen. In dieser Meldung soll es zunächst um das iPhone 13 mini sowie das iPhone 13 gehen, Meinungen zu den Pro-Varianten folgen in einem separaten Artikel. The Verge kommt beispielsweise zum wenig erstaunlichen Fazit, dass die Kameraqualität sowie die verbesserte Akkulaufzeit zu begrüßen seien. Das iPhone 13 (ohne Pro) profitiere von den Verbesserungen des iPhone 12 Pro Max, denn der größere Sensor des vorherigen Pro-Modells arbeitet nun auch in der günstigeren Serie. The Verge konnte bei guten Lichtverhältnissen keine Unterschiede der Bildqualität zwischen iPhone 12 und iPhone 13 feststellen, wohl aber bei Dunkelheit. Apple sei es gelungen, Bildrauschen deutlich zu minimieren. An Kritikpunkten führt die Publikation auf, der Sensor der Selfie-Kamera sei leider unverändert – und Schutzhüllen des iPhone 12 nicht zu verwenden. Außerdem negativ: Weiterhin gibt es nur 60 Hz anstatt wie in den Pro-Modellen bis zu 120 Hz.Auch Engadget durfte sowohl das iPhone 13 als auch das iPhone 13 mini testen. Um die Erkenntnisse in einem Satz zusammenzufassen: Zwar seien die Verbesserungen im Vergleich zur 12er Serie zu begrüßen, allerdings fühle es sich nicht wie ein großer Sprung an. Außer für "Apple-Superfans" gebe es keinen Grund für einen direkten Umstieg. Dies soll nicht die Qualität des (exzellenten) iPhone 13 mindern, jedoch herausstellen, dass sich insgesamt nicht sonderlich viel tat. Das folgende Video zeigt unter anderem einen Kameravergleich (Minute 4:30):Als weiterer Testbericht sei der Artikel von cnet genannt. Erneut geht es um das iPhone 13 mini sowie das iPhone 13 und nicht um die beiden Pro-Modelle. Begeistert zeigt sich cnet vom neuen Cinematic Mode, welcher Filmaufnahmen per iPhone auf ein ganz neues Level hebe. Insgesamt liefere Apple, was für das iPhone 13 versprochen werde. Auch wenn es natürlich noch keine Langzeiterfahrungen gebe, lasse sich jetzt bereits feststellen, dass die 13er Serie Nutzer wohl auf Jahre zufrieden stellen dürfte.