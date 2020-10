Zum Verkaufsstart des iPhone 12: Apple spricht über hohen 5G-Akkuverbrauch und fehlende Stromadapter

Apples Maßnahmen gegen starken 5G-Akkuverbrauch

Kunden sollen alte Stromadapter und Lightning-Kabel weiternutzen

Apples iPhone-Marketingchefin Kaiann Drance hat anlässlich des iPhone-12-Verkaufsstarts in einem Interview Fragen zum neuen Gerät beantwortet. Rich DeMuro von „From the Rich on Tech“ sprach mit ihr unter anderem über den hohen Akkuverbrauch im 5G-Betrieb und das nur noch separat erhältliche Netzteil.Erste 5G-Tests des iPhone 12 zeigten bereits, wie sehr die Akkulaufzeit unter dem mobilen Hochgeschwindigkeits-Internet leidet. Im Mobilfunknetz des US-Providers AT&T stieg der Akkuverbrauch des iPhone 12 so stark an, dass sich die Laufzeit des Apple-Smartphones um rund 20 Prozent verringerte. Drance zufolge ist sich das Unternehmen bewusst, wie deutlich sich der Energiehunger von 5G auf den Akku auswirkt. Apple habe daher diverse Möglichkeiten ausgeschöpft, um den Leistungshunger zu kompensieren. Zusätzlich zum gewohnt guten Zusammenspiel zwischen Hardware und Software sowie speziell konzipierten Hardware-Komponenten zur Reduzierung des Strombedarfs greife auch iOS regulierend ein.Der „Smart Data Mode“ in den Einstellungen von iOS 14 helfe 5G-Nutzern dabei, Energie zu sparen und so eine längere Akkulaufzeit zu bekommen. Der Modus wechselt automatisch zwischen 5G und der energiesparenderen LTE-Verbindung – je nach Nutzung und Bandbreitenbedarf des iPhones. Zudem habe Apple zusammen mit Providern an Optimierungen für das bestehende 5G-Netz getüftelt, sodass Mobilfunkanbieter ihre Netz-Einstellungen zugunsten einer größtmöglichen Energieeffizienz für das iPhone 12 anpassen konnten.Angesprochen auf das weggefallene Netzteil und den flächendeckenden Einsatz von Lightning-auf-USB-C-Kabeln (statt USB-A) betont Drance das Vorhandensein alter Lightning-Kabel in vielen Haushalten. Auch schon verfügbare Ladeadapter ließen sich problemlos weiterverwenden. Apple ermutige Kunden sogar dazu, ihr altes Zubehör weiterhin einzusetzen. USB-C-Adapter legte das Unternehmen schon diversen Geräten der vergangenen paar Jahre bei. Zudem bieten alle Macs der letzten Jahre USB-C-Anschlüsse, worüber sich das iPhone 12 selbst bei fehlendem Netzteil aufladen lasse, so Drance.