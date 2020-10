iPhone-12-Benchmarks: Der A14 übertrumpft die Konkurrenz deutlich

Apples leistungsstärkster Chip

Keine Chance für die Konkurrenz

Grafikleistung ebenfalls an der Spitze

Ceramic Shield, bessere Wasserdichtigkeit, höhere Pixeldichte der OLED-Displays – die neueste Generation des iPhones kann mit so manchen spannenden Features aufwarten. Völlig undenkbar wäre es auch, wenn Apples neue Modelle den ersten 5-nm-Chip nicht enthielten: Der A14 Bionic gilt als der heimliche Star in den neuen Smartphones sowie im iPad Air (2020). Das Unternehmen wird nicht müde zu betonen, welche Leistungssteigerungen der neue Prozessor mit sich bringt – und welche Möglichkeiten sich für eine derart potente CPU in der Zukunft auftun. Ein besonderes Augenmerk legt Apple auf die Neural Engine und das maschinelle Lernen , um möglichst komplexe Modelle berechnen zu können. Eines steht fest: Das iPhone 12 und alle seine Varianten werden noch länger in der ersten Liga spielen – die Konkurrenz beißt sich vor allem am Prozessor die Zähne aus.Wir haben bereits auf die Single-Core- sowie Multi-Core-Werte des A14 laut Geekbench 5 hingewiesen – das iPad Air (2020) war das erste Gerät, welches mit diesem Prozessor ausgestattet und vorgestellt wurde. Mit knapp 1600 Punkten im Single-Core lässt Apple die hauseigene Konkurrenz mit klarem Respektabstand hinter sich. Das Bild ändert sich auch nicht, wenn man die Grafikleistung des Chips genauer unter die Lupe nimmt: Im Metal-Score kann der A14 ebenfalls punkten – und erringt selbst im Vergleich mit Prozessoren, die für Pro-Tablets angepasst wurden, klar den ersten Platz.Ab Freitag stehen das iPhone 12 sowie iPhone 12 Pro zum Verkauf – im Internet finden sich bereits erste Benchmarks der neuen Geräte, beispielsweise auf Tom's Guide . So zeigt sich eindrucksvoll, wie chancenlos die Android-Konkurrenz tatsächlich ist – selbst Samsungs Galaxy Note 20, das mit 1.266 Euro nicht gerade ein Schnäppchen ist, liegt weiter hinter Apples neuen Spitzenmodellen – sogar der A13 Bionic des iPhone 11 Pro Max deklassiert die Mitbewerber. Das iPhone 12 verbessert sich bei den Single-Core-Werten um 19 Prozent zum iPhone 11 Pro Max – beim Multi-Core sind es noch immer zehn Prozent.Die Grafik-Benchmarks von 3DMark Wild Life zeigen ein ähnliches Bild – wenngleich der A13 im iPhone 11 Pro Max in dieser Disziplin merkwürdigerweise bessere Ergebnisse einfährt als das iPhone 12. Für die Konkurrenz von Samsung, OnePlus und Google sieht es hingegen düster aus. Tom's Guide führte einen weiteren Test durch und überprüfte die Dauer, welche die Umkodierung eines kurzen 4K-Videos auf 1080p benötigt. Auch hier zeigen sich andere Smartphones weit abgeschlagen – so benötigte das Google Pixel 5 die 6,6-fache Zeit, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.