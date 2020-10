iPhone 12: Auslieferung hat begonnen, die ersten Erfahrungen

Ozeanien zuerst am Zug

Quelle: Daniel Van Boom via Twitter

Wärmeres Display, ansprechendes Design – und 5G

Quelle: Twitter

Ebenfalls neu: iPad Air 4

Quelle: Technikfaultier via Twitter

Den heutigen Tag hatten sich viele Apple-Interessierte bereits dick im Kalender markiert: Zwei Smartphones der neuesten Generation, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, stehen nun zum Verkauf bereit – sofern man eines der begehrten Geräte ergattern kann. Dass Apples Smartphone-Sortiment um gleich vier neue Geräte erweitert wird, deren Release gestaffelt verläuft, ist durchaus ein Novum in der Geschichte des Unternehmens. Allerdings zeigt der heutige Tag noch weitere Auffälligkeiten: Allzu lange Warteschlangen wurden tunlichst vermieden – Apple setzte in den Stores vor allem auf Online-Reservierungen, um große Menschenansammlungen und damit einhergehende Infektionsketten zu vermeiden. Erste Erfahrungsberichte von Käufern sind bereits online – sie fallen weitgehend positiv aus.Den Auftakt machten wie immer Australien und Neuseeland – beide Länder liegen neun Stunden vor Deutschland und kommen damit traditionell deutlich vor uns zum Zug. CNET-Redakteur Daniel Van Boom berichtete vom ersten Kunden, der bereits um 23:30 Uhr des Vortages geduldig auf Einlass in den Apple Store in Sydney wartete. Viele Käufer konnten die Geräte bereits einrichten und erste Erfahrungen sammeln – tatsächlich zeigen sich viele Anwender begeistert.Der Datentransfer von einem alten iPhone zur neuen Generation sei dank iOS 14 so einfach wie noch nie – und funktioniere tadellos. Die meisten Nutzer kommen, so sie einen kompatiblen Tarif haben, erstmals in den Genuss von 5G – der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards ist aber je nach Region sehr unterschiedlich. Im Vergleich zum bisherigen Spitzenmodell, dem iPhone 11 Pro Max, weise das iPhone 12 Pro ein wärmeres Display auf. Bei der Kamera vermögen hingegen viele keinen Unterschied zwischen den beiden Telefonen zu erkennen. Ebenfalls positiv kommt das Design an, das die Ränder des Displays kleiner wirken lasse. Face ID sei so schnell wie immer – Verbesserungen zu den Vorgängern konnten die Nutzer nicht feststellen. Die neuen Geräte kommen übrigens mit iOS 14.1 – das auch für andere Geräte seit einigen Tagen zur Verfügung steht.Wer sich für ein iPhone 12 mini oder iPhone 12 Pro Max interessiert, muss sich noch ein wenig gedulden: Beide Smartphones gehen ab dem 13. November in den Verkauf. Einem anderen Apple-Produkt wird wegen der Veröffentlichung des iPhone 12 ein wenig die Schau gestohlen: Das iPad Air der vierten Generation lässt sich ebenfalls ab heute kaufen.