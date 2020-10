Video: Rundflug über San Francisco in HDR - aufgenommen mit dem iPhone 12 Pro

Mit iPhone 12 Pro auf Helikopter-Rundflug

HDR-Videos mit 60 und 24 Bildern pro Sekunde

Interview zur Entstehungsgeschichte

iPhone 12 Pro

iPhone 12

Das iPhone 12 Pro ist Apples erstes Smartphone, welches Videos in 4K und HDR mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Dieses Feature hob der kalifornische Konzern nicht nur bei der Vorstellung des Flaggschiffs prominent hervor, auch auf den hauseigenen Webseiten betont Apple, das Gerät leiste mehr als professionelle Filmkameras. Inwiefern diese Werbeaussage der Realität entspricht, hat jetzt der US-amerikanische Fotograf getestet.Harriman ist nach eigenen Angaben auf Luftaufnahmen spezialisiert, üblicherweise fertigt er allerdings keine bewegten Bilder an, sondern fotografiert. Für den Video-Test des iPhone 12 Pro unternahm er in einem Helikopter einen Rundflug über San Francisco und hielt seine Eindrücke in 4K und Dolby Vision fest. Das Ergebnis veröffentlichte er auf Planet Unicorn und natürlich auf YouTube . Zum Einsatz kam dabei Apples hauseigene Foto- und Video-App, Anwendungen von Drittanbietern nutzte Harriman nicht. Allerdings nahm er nach eigenen Angaben anschließend mit Adobe Premiere kleinere Anpassungen vor.Alle Aufnahmen entstanden in 4K und zwar sowohl mit 60 Bildern pro Sekunde als auch mit der traditionellen Kino-Frequenz von 24 Bildern pro Sekunde. Parallel zu den Videos fertigte Harriman zahlreiche Fotos an, eine Auswahl ist ebenfalls auf Planet Unicorn zu finden. Diese Bilder wurden mit Adobe Lightroom geringfügig optimiert. Der Fotograf verfügt eigenen Angaben zufolge über einige Erfahrung im Anfertigen von Luftaufnahmen mit iPhones: Bereits im Jahr 2016 drehte er mit einem iPhone 6S ein 4K-Video Detaillierte Informationen zur Entstehung des Videos gab Toby Harriman in einem gut zehn Minuten langen Interview mit Rene Ritchie. Darin zeigt er sich beeindruckt von den Video-Möglichkeiten des iPhone 12 Pro. Die drei Kameras mit ihren unterschiedlichen Brennweiten böten außerordentliche Gestaltungsmöglichkeiten, so der Fotograf. Zudem sei die Bildqualität fast schon "zu gut", sogar im Vergleich zu Videokameras, welche mehrere tausend US-Dollar kosten. Dank der einfachen Bedienung sei jeder Besitzer eines iPhone 12 Pro in der Lage, problemlos ansprechende HDR-Videos aufnehmen zu können.im Apple Online Storeim Apple Online Store