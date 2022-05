Zahlungen per Apple Pay und Karte nicht möglich: Ausfall der Terminals bei einigen deutschen Händlern

Apple Pay und Kartenzahlungen bei vielen Händlern derzeit nicht möglich

Ausfall dauert noch einige Tage an

Viele Kunden haben sich längst daran gewöhnt, ihre Einkäufe bargeldlos zu bezahlen. Aktuell gleichen Zahlungen per Smartphone oder Karte aber einem Glücksspiel: Einige Terminals im deutschen Einzelhandel quittieren seit einer knappen Woche ihren Dienst, betroffen davon sind auch große Supermarkt- und Drogerieketten. Rasche Abhilfe scheint nicht in Sicht zu sein: Vermutlich dauert die Situation noch einige Tage an, ehe Normalität zurückkehrt. Immerhin besteht mittlerweile Gewissheit, welche Geräte Zahlungen per Apple Pay, Google Pay, Debit- und Kreditkarte ablehnen. Weniger klar ist hingegen, welche Gründe zu dem Ausfall führten.Wer aktuell sein iPhone oder seine Apple Watch zückt, um Einkäufe per Apple Pay zu bezahlen, erlebt bisweilen eine Überraschung: Manche Einzelhändler bitten ihre Kunden um Barzahlung, weil ihre Terminals ausgefallen sind. Das betrifft nicht bloß kontaktlose Zahlungen: Schiebt der Kunde seine Giro- oder Kreditkarte in das Gerät, führt das ebenfalls nicht zum Erfolg. Betroffen sind die Zahlungsterminals des Herstellers Verifone: Das Modell H5000 wird unter anderem von den Finanzdienstleistern Payone und Concardis für die Abwicklung von Transfers eingesetzt. Dabei handelt es sich um kein Nischenprodukt: So setzen unter anderem die Filialen von Edeka, Aldi Nord, Netto, dm und Rossmann auf das Gerät. Auch Bäckereien und Tankstellen wie Esso sind betroffen, keine Probleme treten nach eigenen Angaben hingegen bei Geschäften der Rewe-Gruppe sowie Kaufland und Lidl auf.Anfangs stand die Vermutung im Raum, dass ein abgelaufenes Zertifikat am Ausfall des H5000 schuld sei. Dem widerspricht nun Verifone : Es handle sich schlicht „um eine Software-Fehlfunktion“, eine Sicherheitsbedrohung liege nicht vor. Laut Payone gebe es zwar bereits ein Update, allerdings sei noch nicht stabil genug. Außerdem müsse hierfür ein manueller Eingriff durch einen Techniker oder den Einzelhändler vorgenommen werden, so der Zahlungsdienstleister. Der Vorgang nehme vermutlich einige Tage in Anspruch. Bis dahin müssen Nutzer von Apple Pay entweder auf andere Händler ausweichen oder auf Bargeld ausweichen. Letzteres sollte am besten am klassischen Automaten bezogen werden – Auszahlungen über den H5000-Terminal sind derzeit ebenfalls nicht möglich.