Kurz: „Tap to Pay“ ab sofort in Apples US-Stores +++ Epic mit harscher Kritik am App Store

US-Stores erhalten „Tap to Pay“

App Store laut Tim Sweeney für Entwickler „suboptimal“

Bis iPhone-Nutzer hierzulande ihr Gerät als NFC-Terminal einsetzen können, um Zahlungen kontaktlos per Apple Pay, Debit- oder Kreditkarte anzunehmen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Immerhin steht mit Ayden bereits ein europäischer Zahlungsabwickler zur Verfügung, sodass Anwender wohl nicht mehr so lange warten müssen wie auf den Start von Apple Pay in Deutschland. Wer „Tap to Pay“ bereits in Aktion sehen möchte, hatte bislang lediglich eine Möglichkeit dazu: Der Apple Store im Apple Park Visitor Center experimentierte bereits mit dem Feature. Wie der Bloomberg-Journalist Mark Gurman verrät, hält die Funktion ab heute schrittweise in allen US-Stores Einzug.Mit „Tap to Pay“ avanciert das iPhone XS oder neuer zu einem Bezahlterminal – entsprechende Anwendungen von Dienstleistern vorausgesetzt. Apples Ansatz richtet sich vor allem an kleine Händler, die Funktion soll noch in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten freigeschaltet werden.Epic Games ist auf Apple nicht besonders gut zu sprechen: Die Rechtsstreitigkeiten beider Unternehmen zielen vor allem auf die Öffnung von iOS für alternative App-Plattformen beziehungsweise deren Verhinderung ab. In einem mit der Financial Times geführten Interview teilt der CEO der Spieleschmiede, Tim Sweeney, weiter gegen Cupertino aus: Apple nutze eine Monopolstellung aus und verhalte sich wettbewerbswidrig.Im Kreuzfeuer seiner Kritik steht der App Store. Bei diesem handle es sich um einen schlechten Dienst für Entwickler, da er diese zwinge, Software auf „suboptimale Art“ an Kunden weiterzugeben. Die von Apple erhobenen Gebühren müssten an die Nutzer weitergegeben werden, sodass die Preise der Anwendungen in die Höhe getrieben würden, so der Epic-CEO. Sweeney räumt ein, dass Apple zurecht vom Verkauf des iPhones profitiere, allerdings sei es unfair, dass der App Store als alleinige Bezugsquelle digitaler Inhalte fungiere.