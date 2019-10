Xbox Wireless Controller im Apple Store: Hochwertiges Eingabegerät für Apple TV und iDevices

Für Apple TV, iPad und iPhone

Sony-Controller nicht im Apple Store verfügbar

Der Xbox Wireless Controller ist fortan im Apple Online Store verfügbar. Das Unternehmen aus Cupertino hat den Controller in erster Linie nicht zur Nutzung mit einer Microsoft-Konsole zum Sortiment hinzugefügt, sondern möchte Kunden damit eine hochwertige Kaufoption zur Steuerung von iOS- oder tvOS-Spielen anbieten.Der Xbox-Controller lässt sich via Bluetooth mit einem Apple TV, iPad oder iPhone verbinden. Apple spricht im Beschreibungstext von einem neuen Spielgefühl, das der Controller dank seines stromlinienförmigen Designs und strukturierten Griffs verleiht. In jedem Fall ist die von Konsolen bekannte Steuerungsmöglichkeit wesentlich ergonomischer und ansprechender als die alternativen Methoden via Touch-Gesten auf der Apple TV-Fernbedienung oder den iDevice-Displays.Als weiteres Feature nennt Apple eine im Vergleich zu bisherigen Controllern doppelt so hohe kabellose Reichweite. Zudem verfügt das Produkt über einen 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, an dem Nutzer beispielsweise Gaming-Headsets anschließen können. Das Gewicht des Controllers beträgt 480,81 Gramm. Zum Lieferumfang gehören zwei AA-Alkalibatterien. Der Xbox Wireless Controller kostet 59,95 Euro (Store: ).Angesichts des Marktstarts von Apple Arcade hat das Unternehmen aus Cupertino die eigenen Gaming-Bemühungen intensiviert. Ein Zeichen dafür ist etwa ist die Unterstützung von Xbox- und PlayStation-Controllern, deren Softwarevoraussetzung Apple in iOS 13 und iPadOS 13 implementiert hat. Anders als der Xbox Wireless Controller ist Sonys DualShock 4 aber nicht im Apple Store erhältlich. Ob sich die Sony-Hardware in absehbarer Zeit auch über Apples Online-Store beziehen lässt, ist nicht bekannt.