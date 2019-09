Gameplay-Video aller Apple Arcade-Titel: YouTube-Clip zeigt die Spiele des Abodienstes

Vielfältiges Angebot von Apple Arcade

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Towaga: Among Shadows

Mosaic

Overland

Manifold Garden

Lifeslide

Where Cards Fall

WHAT THE GOLF

ChuChu Rocket! Universe

Cat Quest II

The Enchanted World

Hot Lava

EarthNight

Skate City

Jenny LeClue - Detectivu

LEGO Brawls

Sayonara: Wild Hearts

Sonic Racing

Pac-Man Party Royale

Frogger in Toy Town

Shinsekai: Into the Depths

Cricket Through the Ages

ShockRods

Redout: Space Assault

Super Impossible Road

Markstart am 19. September, erster Monat gratis

Apple zeigte auf der iPhone-Keynote zwar nur ein paar Spiele-Demos des hauseigenen Gaming-Abo-Dienstes „Apple Arcade“, doch zum Marktstart des Services am 19. September werden diverse Titel verfügbar sein. Das Unternehmen selbst produzierte dazu bereits den YouTube-Clip „Let the games begin“, in dem Apple das Gameplay zahlreicher Arcade-Spiele demonstriert. Chad Christian geht einen Schritt weiter. Der YouTuber hat auf seinem Channel einen fast eineinhalbstündigen Clip veröffentlicht, der Gameplay-Aufnahmen aller Arcade-Titel beinhalten soll.Anhand von Christians Video „Apple Arcade Every Release Game Played - Best Gaming for $5“ lässt sich gut erkennen, wie vielfältig Apples Spiele-Angebot schon zum Start ist. Außer Jump ‘n’ Run, RPG-artigen Titeln, Kampfspielen und Casual Games gibt es Neuauflagen von Spieleklassikern wie Sonic.Folgende Spiele gehören zum Startangebot von Apple Arcade, die das Unternehmen im Video „Let the games begin“ bereits vorführte:Hinzu kommen diverse weitere Titel, die in Christians Video zu sehen sind. Das Spiele-Portfolio von Apple Arcade soll zudem stetig wachsen, weshalb für die Zukunft mit weiteren interessanten Titeln zu rechnen ist.Obwohl Apple den Arcade-Abodienst erst morgen offiziell freigibt, können diverse Beta-Tester von iOS 13 schon jetzt auf das Angebot zugreifen. Spiele lassen sich sowohl herunterladen als auch ausführen. Ab morgen können schlussendlich alle Anwender den Dienst nutzen, sofern sie iOS 13 auf ihren iDevices installieren. Apple Arcade kostet 4,99 Euro pro Monat. Zum Ausprobieren gewährt Apple ein kostenloses einmonatiges Probeabo.