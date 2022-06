WhatsApp: Datenumzug von Android zu iOS ab sofort möglich

Zusammenarbeit von Apple und WhatsApp



Quelle: Apple

Quelle: Apple

WhatsApp-Umzug erfordert iPhone-Neueinrichtung

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt erhalten

WhatsApp kündigte bereits im August vergangenen Jahres an, den Transfer des Chat-Verlaufs zwischen Android und iOS zu ermöglichen, und zwar in beide Richtungen. Bislang stand das von vielen Nutzern des Messenger-Dienstes sehnlich erwartete Feature allerdings lediglich zur Verfügung, wenn man vom iPhone auf ein Smartphone mit Googles Betriebssystem umstieg. Wer sich für den Wechsel zu einem Gerät aus Cupertino entschied, stand hingegen vor einer Hürde, welche sich nur mit Tools von Drittanbietern überwinden ließ. Das funktionierte allerdings zuweilen nicht und war obendrein für den in aller Regel nur einmal erforderlichen Vorgang vergleichsweise teuer.Ab sofort steht das vor Monaten angekündigte offizielle Transfer-Feature zur Verfügung. WhatsApp realisierte die Funktion in Zusammenarbeit mit Apple. Das kalifornische Unternehmen erweiterte hierfür seine Android-App „Auf iOS übertragen“ ( Google Play Store), diese unterstützt nunmehr auch die Übertragung der WhatsApp-Account-Informationen, des Profilbilds, der Einzel- und Gruppenchats und des gesamten Chatverlaufs. Zudem gelangen sämtliche Medien sowie die Einstellungen des Messengers vom Android-Smartphone auf das iPhone. Außen vor bleiben laut der entsprechenden Hilfeseite von WhatsApp hingegen die Anrufliste und der Anzeigename, diese gehen beim Umzug von Android zu iOS also verloren, was aber zu verschmerzen sein dürfte.Ebenso wie die seit Längerem verfügbaren Lösungen von Drittanbietern enthält die offizielle Methode einen kleinen Wermutstropfen: Im laufenden Betrieb ist der Umzug nicht möglich. Der Transfer der WhatsApp-Historie muss zwingend im Zuge einer Neueinrichtung des iPhones erfolgen, auf dem mindestens iOS 15.5 installiert ist. Ein bereits genutztes Smartphone aus Cupertino ist daher zunächst gegebenenfalls zu aktualisieren und auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bevor man die Übertragung durchführen kann. Beide Geräte müssen zudem am Ladegerät hängen und mit demselben WLAN verbunden sein; alternativ lässt sich das Android-Smartphone auch mit dem Hotspot des iPhones koppeln. Die auf dem iPhone genutzte Rufnummer darf sich darüber hinaus nicht von jener des Android-Geräts unterscheiden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss man lediglich der von WhatsApp zur Verfügung gestellten Anleitung folgen, um die Daten auf das iPhone zu übertragen.WhatsApp weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Transfer die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erhalten bleibt. Das Unternehmen kann also die Daten auch bei der Übertragung nicht einsehen. Das gilt gleichermaßen für Apple, dem kalifornischen Unternehmen bleiben die Text- und Sprachnachrichten sowie Medien und weitere Inhalte ebenfalls verborgen. Um den Chat-Transfer durchführen zu können, benötigt man mindestens die WhatsApp-Versionen 2.22.10.70 für iOS und 2.22.7.74 für Android.