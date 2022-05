Neue WhatsApp-Features: Emoji-Reaktionen, Dateien dürfen größer sein – und mehr

Emoji-Reaktionen auf Nachrichten

Maximale Dateigröße und Anzahl von Gruppenteilnehmer erhöht

WhatsApp hat schon im April eine Reihe neuer Funktionen für den Messenger angekündigt. Dazu zählen unter anderem Emoji-Reaktionen auf Nachrichten und andere Beiträge. Hinzu kommt eine Erhöhung der maximalen Dateigröße beim Versand von Bildern, Videos, PDFs oder anderer Dateien über den Messenger. Das Unternehmen hat inzwischen damit begonnen, die angesprochenen Funktionen schrittweise für Anwender bereitzustellen.Nutzer kennen Emoji-Reaktionen schon seit vielen Jahren von Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Manche Anwender haben sich ein entsprechendes Feature auch für WhatsApp gewünscht – und können sich jetzt freuen: Der Messaging-Dienst gab den Start der Funktion offiziell bekannt. Nutzer des Chat-Services haben fortan die Möglichkeit, auf beliebige Nachrichten mit Emojis wie "Daumen hoch" oder dem Herzen zu reagieren.Das jeweils gewählte Piktogramm wird direkt unter der gewählten Nachricht abgebildet, so wie es Nutzer auch schon von Facebook und Co. kennen. Hinzu kommt eine Ziffer, welche die Gesamtzahl der Reaktionen anzeigt. WhatsApp möchte mit dem Feature laut eigener Aussage der "Informationsflut" auf der hauseigenen Plattform vorbeugen. Zuvor mussten Anwender die jeweilige Nachricht erst zitieren, um ihre Meinung dazu kundzutun. Mit den Emojis ist es einfacher, einem Beitrag zuzustimmen, diesen abzulehnen oder ein Gefühl auszudrücken.Zusätzlich zu den Emoji-Reaktionen vergrößerte WhatsApp die Maximalgröße verschickter Dateien. Während zuvor höchstens 100 Megabyte pro Datei möglich waren, sind es jetzt 2 Gigabyte. WhatsApp sieht die Erhöhung des Limits in erster Linie als Hilfe für kleine Unternehmen oder Schulgruppen, um so Materialien besser als zuvor austauschen zu können. Das Unternehmen empfiehlt für die Übertragung besonders großer Inhalte eine WLAN-Verbindung, um das Mobilfunk-Datenvolumen nicht zu schnell aufzubrauchen. Während der Datei-Übertragung ist ein Zähler inklusive verbleibender Übertragungszeit zu sehen.WhatsApp erhöht zudem die maximale Anzahl an Gruppenmitgliedern. Bis zu 512 Teilnehmer sollen in Zukunft pro Gruppe möglich sein. Alle genannten Features stehen nicht sofort für alle Anwender zur Verfügung, sondern werden schrittweise für immer mehr Nutzer freigeschaltet. Unter Umständen ist also etwas Geduld gefragt. Voraussetzung für die hinzukommenden Funktionen ist die neueste WhatsApp-Version (App Store: ).