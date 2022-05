WhatsApp streicht Support für ältere iPhones

Neue Systemvoraussetzungen ab Oktober 2022

Support für iPhone 5 und iPhone 5c endet

WhatsApp gilt nach wie vor als der beliebteste Messenger in Deutschland: Auf vielen Android-Smartphones und iPhones zählt der Dienst zu den ersten Apps, die auf den Geräten installiert werden. Die Entwickler feilen stetig an WhatsApp: Neue Funktionen machen den Messenger im Alltag praktischer, beispielsweise soll es zukünftig möglich sein, eine Gruppe heimlich zu verlassen (siehe hier ). Außerdem lassen sich neuerdings Emoji-Reaktionen zu einzelnen Nachrichten hinzufügen – ein Feature, das bei der Konkurrenz mittlerweile recht weit verbreitet ist. Allerdings geht die kontinuierliche Produktpflege auch mit einem Nachteil einher: Besitzer älterer iPhones müssen bald auf WhatsApp verzichten.Wer sich über neue Funktionen von WhatsApp informieren möchte, ist auf der Internetseite von WABetaInfo in aller Regel gut aufgehoben. Das Portal analysiert neue Beta-Builds der App ausgiebig und publiziert die gewonnenen Erkenntnisse zeitnah. Nun nennt WABetaInfo einige Neuerungen, die bei vielen iPhone-Nutzern eher auf wenig Gegenliebe stoßen dürften: Aktuell benachrichtige WhatsApp Besitzer von Geräten mit iOS 10 oder 11, dass das Unternehmen die Unterstützung für diese Versionen künftig einstellt. Wer also ein iPhone sein Eigen nennt, welches noch nicht auf iOS 12 oder neuer aktualisiert wurde, muss dann auf WhatsApp verzichten. Laut der Mitteilung tritt diese Änderung nach dem 24. Oktober dieses Jahres in Kraft. Wer WhatsApp neu installiert, benötigt ohnehin bereits ein iPhone mit mindestens iOS 12.Besitzer eines iPhone 5 oder iPhone 5c müssen sich daher in rund fünf Monaten nach einem anderen Messenger umsehen oder den Kauf eines neueren Geräts in Betracht ziehen, wenn sie WhatsApp weiter nutzen möchten: Die oben genannten iPhones kamen mit iOS 6 beziehungsweise 7 auf den Markt; für sie steht lediglich iOS 10.3.4 zum Download bereit. Das iPhone 6 ist zwar nicht mehr mit dem aktuellen iOS 15 kompatibel, unterstützt aber immerhin iOS 12 und ist somit zumindest noch für eine Weile für WhatsApp gewappnet.