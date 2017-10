Weitere Aktualisierungen: Safari, iTunes, Sicherheit, High Sierra 10.13.2 Beta

iTunes 12.7.1

Safari 11.0.1

High Sierra 10.13.2 Beta

Neben den großen Systemupdates macOS 10.13.1 High Sierra (siehe ) sowie iOS 11.1, tvOS 11.1 und watchOS 4.1 (siehe ) gab Apple am heutigen Abend auch noch ein paar kleinere Aktualisierungen frei. So gibt es beispielsweise das Sicherheitsupdate 2017-001, welches sich an Nutzer richtet, die noch nicht auf macOS High Sierra umgestiegen sind. Wie üblich packt Apple jene Sicherheitsverbesserungen, die Bestandteil des Updates für die momentan aktuelle Systemversion sind, auch in eine separate Aktualisierung für Vorgängersysteme. In der Updatebeschreibung hält sich Apple sehr bedeckt und spricht nur ganz allgemein davon, die Sicherheit von macOS werde verbessert. Ein Support-Dokument mit den genauen Verbesserungen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.Ein Wartungsupdate steht auch für Apples Medienzentrale iTunes bereit. Funktionelle Änderungen dokumentiert Apple nicht, stattdessen ist ebenfalls nur die vage Aussage zu finden, das Update bringe "kleinere Verbesserungen an App und Leistung". Eine Rückkehr des App Stores gibt es erwartungsgemäß nicht. Zwar lassen sich Dateien mit Apps über die Dateifreigabe austauschen, Kauf von iOS-Apps oder Wiederherstellung früherer Käufe sind aber genau wie in Version 12.7 Geschichte. Wer diese Funktionalität dringend benötigt, hat jedoch die Möglichkeit, eine frühere Version zu laden. Einen Artikel dazu finden Sie hier: . Gedacht ist diese Spezialversion allerdings in erster Linie für Unternehmen und weniger für denn alltäglichen Einsatz.Safari 11 markierte ein großes Update des hauseigenen Apple-Browsers und beschleunigte die Darstellung von Webseiten und interaktiven Inhalten wesentlich. Safari 11 gibt es nicht nur für High Sierra, Apple veröffentlichte die Version auch für macOS 10.12 Sierra (10.12.6) sowie OS X 10.11 El Capitan (10.11.5). Mit der heute erschienenen Aktualisierung auf Version 11.0.1 behebt Apple einige Fehler, führt aber keine neuen Funktionen ein. So wie alle anderen Updates gibts es auch Safari 11.0.1 über die Software-Aktualisierung des Mac App Stores.Nachdem gestern die ersten Betaversionen von iOS 11.2 sowie watchOS 4.2 und tvOS 11.2 Beta erschienen, folgt am heutigen Abend auch High Sierra 10.13.2 Beta. Sichtbare Neuerungen fielen bislang nicht auf.