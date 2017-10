iTunes: Neue Version mit integriertem App Store verfügbar

iTunes 12.6.3 mit integriertem App-Store

Kompatibilitätsproblem der iTunes Library

Apple hat mit der Veröffentlichung von iTunes 12.7 vor knapp einem Monat den iOS App Store aus der hauseigenen Multimedia-Anwendung entfernt. Der Konzern begründete den Schritt damit, den Fokus der App fortan fast komplett auf Musik, Filme, Serien, Podcasts und Hörbücher zu richten. Nutzer, die gerne weiterhin iTunes inklusive App Store verwenden möchten, können dies mit der von Apple vor kurzem veröffentlichten Version 12.6.3 tun.Besagte iTunes-Version richtet sich zwar vorwiegend an Unternehmenskunden und ist entsprechend nur etwas versteckt auf Apples Supportseite zu finden , kann aber von jedem Anwender mit den nötigen Systemvoraussetzungen installiert werden. iTunes 12.6.3 unterstützt macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11) und OS X Yosemite (10.10); zudem auch Windows (32 und 64 Bit).Wie sich an der 6er-Versionsnummer erkennen lässt, handelt es sich um keine normale iTunes-Aktualisierung, da Apple den Schritt zu iTunes 10.7 eigentlich längst vollzog. Entsprechend ist iTunes 12.6.3 nur für spezielle, geschäftliche Anwendungsfälle wie die massenhafte Verteilung von iOS-Apps auf diverse iDevices gedacht.Sobald iTunes 12.6.3 auf einem Apple-Rechner installiert ist, zeigt der Mac App Store iTunes 12.7 nicht mehr als Aktualisierung an. Nutzer können aber trotzdem jederzeit die neueste iTunes-Version über den Download-Bereich der Apple-Seite beziehen und aufspielen. Apple wird für die neue Version von iTunes 12.6 laut eigener Aussage nur technischen Support anbieten, was auf keine zukünftige Funktionsaktualisierung schließen lässt.Wer den Schritt von iTunes 12.7 zurück zu 10.6.3 machen möchte, muss eine wichtige Einschränkung hinsichtlich der Library beachten: Die iTunes Library von iTunes 12.7 ist nicht kompatibel mit der von iTunes 12.6.3.Nutzer haben zwei Möglichkeiten, ihre organisierten Medien trotzdem weiterzuverwenden. Entweder der Anwender stellt das Backup einer 12.6er-Library wieder her oder er legt eine neue an und überführt alle gewünschten Musik- sowie Videoinhalte in die neu erstellte Library.