MacOS 10.13.1 High Sierra ab sofort verfügbar

Download und Installation

Am 25. September 2017 erschien macOS 10.13 High Sierra und markierte für Mac-Nutzer den (weitgehend komplett problemlosen) Umstieg auf Apples neues Dateisystem APFS - zumindest für all jene, deren Mac mit SSD ausgerüstet ist. An weiteren Neuerungen brachte macOS 10.13 High Sierra den Komprimierungsstandard HEVC (auch als H.265 bekannt), Version 2 der Grafik-API Metal sowie Unterstützung externer Grafikkarten mit. Apple überarbeitete zudem die Fotos-App, beschleunigte Safari und Mail und ermöglicht das Teilen von Dokumenten, die auf iCloud Drive liegen. Viele sichtbare Änderungen gab es somit nicht, Apple konzentrierte sich in erster Linie auf Verbesserungen unter der Haube sowie auf Geschwindigkeit und Stabilität.Ab sofort gibt es das erste größere Update für macOS 10.13 High Sierra, kurz nach Veröffentlichung der ersten Version hatte Apple bereits eine kleinere Aktualisierung verteilt. Erwartungsgemäß bringt macOS 10.13.1 High Sierra keine größeren Veränderungen mit. Macs mit Fusion Drive können weiterhin nicht auf das Apple File System umgestellt werden. macOS 10.13.1 ist in erster Linie ein Bugfix-Update, das neben einigen Fehlerbehebungen auch Sicherheitsverbesserungen aufweist. Eine Lücke betrifft beispielsweise das Sicherheitsproblem KRACK (siehe ). Ebenso wie iOS 11.1 führt auch macOS 10.13.1 mehr als 50 neue Emojis auf Grundlage des Unicode-10-Standards ein.(Mac App Store: Wie schon die letzten Major Releases von OS X bzw. macOS steht auch High Sierra exklusiv über den Mac App Store als kostenloser Download zur Verfügung. Aktualisieren lässt sich das System entweder via Software-Aktualisierung (falls 10.13 schon installiert ist) oder über die eigens eingerichtete Produktseite im Mac App Store ( ), wenn der Umstieg von einer älteren Systemversion erfolgt. Einen Überblick zu Hardware-Voraussetzungen sowie erforderlichem Baujahr für bestimmte Technologien bietet dieser Artikel . Natürlich unterscheiden sich die Voraussetzungen von 10.13 und 10.13.1 nicht.