Apple veröffentlicht iOS 11.1 und watchOS 4.1

Neuerungen und Änderungen in iOS 11.1

Download und Installation

watchOS 4.1 und tvOS 11.1

Apple hat soeben das erste große Update für iOS 11 freigegeben. Nach mehrwöchiger Betaphase steht die neue Version 11.1 nun für alle Nutzer zur Verfügung. Die Aktualisierung erfolgt somit rund eineinhalb Monate nach iOS 11. Dass iOS 11.1 in dieser Woche erscheint, galt als weitgehend sicher. Am Freitag beginnt die Auslieferung des iPhone X, welches bereits mit iOS 11.1 betrieben wird. Bei der Markteinführung neuer iPhones hatte Apple in den letzten Jahren stets drei bis vier Tage vorher auch für alle anderen unterstützen Modelle Updates veröffentlicht.Insgesamt ist iOS 11.1 aber auf das iPhone X ausgerichtet und bringt ansonsten keine umfangreichen Änderungen. Auf allen anderen iPhones und iPads bietet iOS 11.1 in erster Linie Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Außerdem beseitigte Apple ein Problem der Mitteilungszentrale, die sich im Reachability-Modus nicht mehr korrekt ausfahren ließ. Für Freunde der bunten Stimmungsbildchen liefert Apple mehr als 50 weitere Emojis mit (siehe auch diese Meldung ). Wer den App-Wechsel via 3D Touch vermisste, kann sich über das Comeback der Funktion freuen. Fortan löst ein festerer Druck am linken Displayrand wieder das seit iOS 9 bekannte Umschalten zur vorher verwendeten App aus. Apples damaliger Stellungnahme zufolge handelte sich der Wegfall unter iOS 11 zunächst um eine bewusste Entscheidung, da noch technische Schwierigkeiten zu lösen seien.Laden und installieren lässt sich iOS 11.1 wie üblich via Software-Aktualisierung in den Systemeinstellungen. Ebenfalls möglich ist, das Update über iTunes zu laden. Die Systemvoraussetzungen bleiben unverändert - alle zu iOS 11 kompatiblen iPhones und iPads verstehen sich selbstverständlich auch mit iOS 11.1. Einen kompletten Überblick aller Neuerungen und Änderungen von iOS 11 bietet dieser Artikel , den wir Mitte September kurz vor dem Update auf iOS 11 veröffentlicht hatten.watchOS 4.1 bringt als neue Funktion die Möglichkeit mit, Musik von Apple Music oder der iCloud Music Library direkt auf die Apple Watch zu streamen. Besitzer einer Apple Watch 3 mit LTE können zudem von unterwegs aus auf Beats 1 oder andere Radiostationen in Apple Music zugreifen. watchOS 4.1 unterstützt zudem GymKit. tvOS 11.1 ist ebenfalls erschienen, bietet aber keine sichtbaren Verbesserungen.