Web-Vorschau des App Store im neuen Design

Mit der Veröffentlichung von iOS 11 und macOS 10.13 High Sierra hatte Apple große Änderungen am App Store vorgenommen. Neben einem überarbeiteten App Store für iOS wurde dieser zugleich aus iTunes entfernt. Analog dazu hatte Apple auch das Verhalten der Web-Vorschau geändert und iOS-Apps und macOS-Apps stärker voneinander getrennt. So lassen sich seitdem iOS-Apps nicht mehr über einen Mac kaufen und analog dazu auch Mac-Apps im Mac App Store nicht mehr über iPhone und iPad erwerben.Nun hat Apple die Web-Vorschau überarbeitet und weist Interessenten deutlicher darauf hin, für den Kauf einer inkompatiblen App auf die andere Plattform zu wechseln. Parallel dazu wurde auch die Gestaltung der Web-Seiten angepasst. Auffällig sind das größere App-Symbol und die aufgeräumtere Gestaltung im Stil des App Store von iOS 11, was auch eine automatische Anpassung an die Größe des Browser-Fensters beinhaltet. Die Neugestaltung der Web-Ansicht trifft sowohl auf iOS- als auch macOS-Apps des App Store zu.Der Mac App Store in macOS 10.13 High Sierra ist damit der letzte Bereich, der noch nicht entsprechend überarbeitet wurde. Hier könnte Apple mit dem kommenden macOS 10.14 eine Aktualisierung anstreben. Für alle, die auch weiterhin über den Mac ihre iOS-Apps kaufen möchten, stellt Apple übrigens versteckt im Support-Bereich das ältere iTunes 11.6.3 bereit (MTN berichtete: ), welches noch über den App Store für iOS verfügt. Gedacht ist diese Version allerdings für Unternehmen, die ihre Geräte über iTunes verwalten.