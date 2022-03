Wallpaper für iPhone SE (2022), iPhone 13 (Pro) in Grün und iPad Air (2022) stehen zum Download bereit

Sechs Farbspektren für das iPhone SE (2022)

Unterschiedliches Design für das iPhone 13 (Pro)

„Ribbons“ für das iPad Air (2022)

Apple lässt es sich in aller Regel nicht nehmen, neue Produkte mit neuen Bildschirmhintergründen auszustatten. Seitdem viele iPhones, iPads und Macs auch mit farbenfrohen Finishes zu haben sind, passt das Unternehmen die Wallpaper gerne farblich an das Gehäuse der Geräte an. Das vergangene Event „Peek Performance“ brachte neben dem iPad Air der fünften Generation auch neue iPhones zum Vorschein: Das iPhone SE ist in den Farben Mitternacht, Polarstern sowie Product Red erhältlich – letztere Variante zeigt sich übrigens deutlich gesättigter als beim Vorgänger. Für sämtliche Geräte legt Apple neue Bildschirmhintergründe vor, die auf 9to5Mac zum Download bereitstehen.Auf den offiziellen Bildschirmhintergründen für das iPhone SE (2022) sind unterschiedliche Farbspektren zu sehen – jedes der drei Modelle erhielt einen eigenen Farbverlauf. Während bei der Polarstern-Variante Schattierungen von Grün und Blau dominieren, sind es es beim Mitternacht-Pendant vor allem Orange und Rosa. Rot, Violett sowie Blau geben sich bei der Product-Red-Version die Ehre. Jedes Wallpaper ist außerdem in einer Variante für den Dunkelmodus verfügbar, sodass insgesamt sechs Hintergründe in der Original-Auflösung auf 9to5Mac heruntergeladen werden können.Das iPhone 13 (mini) erhielt ein neues Finish in einem satten Grün, bei den Pro-Modellen handelt es sich um ein dezenteres Alpingrün. Apple liefert die entsprechenden Wallpaper mit dem Update auf iOS 15.4 nach – allerdings ausschließlich für die aktuelle Baureihe. Wer ein älteres Gerät sein Eigen nennt, wird einmal mehr bei 9to5Mac fündig. Die halbkreisartig angeordneten geometrischen Formen sind dem iPhone 13 entnommen, bei den Pro-Modellen kommt ein Design zum Einsatz, das an Neonröhren erinnert.Die Wallpaper des iPad Air (2022) hören auf den Namen „Ribbons“. Sie unterscheiden sich kaum von jenen des Vorgängermodells, allerdings sind die Schatten ein wenig dunkler gehalten und es existieren neue Farbvarianten. Die zehn Bildschirmhintergründe finden sich hier in der Original-Auflösung.