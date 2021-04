iPad Pro (2021): Die neuen Wallpaper stehen zum Download bereit

Insgesamt acht neue Bilder

Auch der iMac wartet mit neuen Hintergrundbildern auf

Als Apple beim Video zum „Spring Loaded“-Event einen filmreifen Einbruch in das Hauptquartier des Unternehmens inszenierte, war die Spannung groß. Der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich als Tim Cook persönlich – was angesichts seines Postens als CEO des Konzerns eine etwas merkwürdige Entscheidung darstellt. So zeigte der Ausschnitt, wie Cook den M1-Chip aus einem MacBook entfernte, um damit ein unbekanntes Gerät auszustatten: Wie sich herausstellte, präsentierte Apple auf diese Art das neue iPad Pro, welches Cook mit einem spektakulär gestalteten Wallpaper anstrahlte. Das Tablet halten Käufer frühestens in zwei Wochen in ihren Händen, die futuristisch anmutenden Bildschirmhintergründe lassen sich aber bereits heute herunterladen.Jede neue Generation eines iDevices geht mit exklusiven Features einher – und mit Bildschirmhintergründen, die im Auslieferungszustand oft den aktuellen Modellen vorbehalten sind. Wer ein älteres Gerät mit einem solchen Wallpaper versehen möchte, kann das aber zumeist recht schnell über einen Download tun. So auch in diesem Fall: Auf 9to5Mac finden sich insgesamt acht Bilder mit den charakteristischen und farblich variierenden Wirbeln, welche der Firmware frühzeitig entnommen wurden. Auf schwarzem Hintergrund zeigen sich die Wirbel in den Farben Blau, Rosa, Grün sowie Violett. Pro Farbe gibt es zudem eine weitere Variante, welche auf den Dunkelmodus abgestimmt ist. Um das Wallpaper in der Originalgröße anzuzeigen, klicken Sie zuerst hier und anschließend auf das gewünschte Bild. Die hellen Farbtöne finden Sie hier:Neben dem iPad stand auch der runderneuerte iMac im Zentrum des vergangenen Events. Wer Interesse an den Wallpapern zeigt, wird bereits seit einigen Tagen fündig (siehe ). Bei den schwungvoll designten Linien beweist Apple übrigens Liebe zum Detail: Es handelt sich um Ausschnitte des „hello“-Schriftzugs, der auf der Produktseite des iMacs den Bildschirm ziert:Die Wallpaper stellt 9to5Mac auf der eigenen Internetseite zur Verfügung.