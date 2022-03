„Peek Performance“: Farbenfrohe AR-Grafik, Wallpaper und Hashflag zum Event

Farbenfrohe Einladungsgrafik

Gestern ließ Apple die Katze endlich aus dem Sack: Am 8. März findet das nächste Event mit dem Titel „Peek Performance“ statt. Veranstaltungen dieser Art werfen immer ihre Schatten voraus: So ist es mittlerweile Tradition, dass Nutzer eines iDevices auf die Einladungsgrafik tippen können, um zu einer AR-Animation zu gelangen – sofern das Gerät das Feature bereits unterstützt. Auf Twitter stellt das Unternehmen zudem eine gesonderte Hashflag zur Verfügung. Und wer an der farbenfrohen Event-Grafik Gefallen findet, kann sich diese als Bildschirmhintergrund auf das iPhone, iPad oder den Mac holen.Wer im Vorfeld einer Apple-Veranstaltung auf die Event-Seite des Unternehmens geht, kann dort zwei Funktionen nutzen: Einerseits lässt sich der Termin rasch und unkompliziert dem Kalender hinzufügen, andererseits ist es seit einigen Jahren üblich, dass der Konzern ein animiertes AR-Modell bereitstellt, wenn der Nutzer auf die Einladungsgrafik tippt. Das ist für „Peek Performance“ nicht anders: Nutzern ist es möglich, mit einem frei schwebenden Apple-Signet zu spielen, welches wiederum verschiedenfarbige Logos tunnelartig in sich vereint – dem Spektakel wohnt eine gewisse Ästhetik der 70er Jahre inne. Musikalisch wird das AR-Modell von dem Lieddes US-Musikers Yung Bae untermalt. Wie immer versuchen sich viele an einer Interpretation der Grafik – worauf Apple aber tatsächlich anspielt, ist schwierig zu sagen. Möglicherweise stellt das Unternehmen einige seiner Geräte in vielen Farbvarianten vor. Auch bei den iPhone-Hüllen finden sich wohl bald neue Modelle im Sortiment (siehe hier ).Wer auf Twitter vom Hashtag „#AppleEvent“ Gebrauch macht, sieht nun eine speziell auf das kommende Event zugeschnittene Hashflag:Zwar veröffentlicht Apple keine offiziellen Wallpaper für Veranstaltungen, diese Lücke füllen jedoch unter anderem Designer. So finden sich Bildschirmhintergründe von AR7 für etliche Geräte auf Twitter . Auch Basic Apple Guy nahm sich des Logos an und erstellte entsprechende Wallpaper für das iPhone, iPad sowie den Mac.