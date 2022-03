iPhone 13 (Pro) in Grün: Erstes Video von den neuen Farben aufgetaucht

Video zeigt die Farben „Grün“ und „Alpingrün“

Vorbestellung am Freitag, Lieferung frühestens am 18. März

Der Frühling steht vor der Tür und Apple trägt diesem Umstand wie auch schon im vergangenen Jahr Rechnung, indem das Unternehmen neue Farben für allerlei Zubehör anbietet: So finden sich neue Varianten für die Armbänder der Apple Watch und das Silikon Case im Online Store (siehe hier ). Auch das iPhone 13 erstrahlt in neuem Glanz: Cupertino spendierte dem iPhone 13 (mini) sowie dem iPhone 13 Pro (Max) grüne Finishes. Diese unterscheiden sich deutlich voneinander – die entsprechenden Geräte sind nun erstmals in einem Video zu sehen.Bereits im Vorjahr präsentierte Apple eine neue Farbvariante für die damals aktuelle Baureihe: Das iPhone 12 (mini) erhielt ein violettes Gehäuse – Neukäufer eines Pro-Geräts mussten mit den bereits bekannten Optionen vorliebnehmen. Dieses Mal entschied sich das Unternehmen dazu, allen Ablegern des iPhone 13 ein neues Finish zu verpassen. Beim iPhone 13 (mini) nennt Apple die Farbe schlicht „Grün“ – es handelt sich um einen sehr satten Ton, welcher deutlicher dunkler als bei den Pro-Geräten ausfällt. Letztere trumpfen nun in der Farbe „Alpingrün“ auf – die Sättigung erinnert an das „Nachtgrün“ des iPhone 11 Pro. Der Leaker Majin Bu teilt auf Twitter ein erstes Video der Geräte – Interessenten können sich so einen Eindruck verschaffen.Damit stehen für das iPhone 13 (mini) nun insgesamt sechs Farbvarianten bereit, bei den Pro-Modellen sind es fünf. Technische Unterschiede gibt es zwischen den Finishes selbstverständlich nicht, auch preislich bleibt alles beim Alten: Das iPhone 13 mini ist am günstigsten, der Einstiegspreis liegt bei 799 Euro. Für das iPhone 13 Pro werden mindestens 1.149 Euro fällig, für ein maximal ausgestattetes Pro Max mit 1 TB Speicher müssen Käufer satte 1.829 Euro auf den Tisch legen. Wer auf den Kauf eines der grünen iPhones schielt, kann diese am 11. März ab 14 Uhr vorbestellen. Die Lieferung findet frühestens am 18. März statt. iPhone 13 (mini) im Apple Online Store iPhone 13 Pro (Max) im Apple Online Store