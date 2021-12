Kurz: Neue Wallpaper zeigen Innenleben des iPhones +++ Downgrade auf iOS 15.1 und 15.1.1 nicht mehr möglich

Bildschirmhintergründe mit Blick auf das Innenleben des iPhone 12 und 13



Quelle: The Basic Apple Guy Links: Wallpaper für das iPhone 13 Pro , rechts: Wallpaper für das iPhone 12 Quelle: The Basic Apple Guy

Keine Rückkehr auf iOS 15.1.1 und 15.1 mehr möglich

Bildschirmhintergründe für das iPhone gibt es zuhauf – manche Internetseiten bündeln eine Auswahl aus den unterschiedlichsten Themenbereichen, wobei die Qualität der Aufnahmen mitunter großen Schwankungen unterworfen ist. Auch Apple stellt einige Wallpaper für das Gerät in den Systemeinstellungen zur Verfügung – seit einiger Zeit hat sich das Unternehmen vor allem Artworks ausgewählter Landschaften verschrieben.Besonders gefragt sind vielfach Aufnahmen des Innenlebens von Geräten – so stellte iFixit unlängst außergewöhnliche Röntgenaufnahmen für das 41-mm- sowie 45-mm-Modell der Apple Watch Series 7 bereit, die Details von Komponenten wie die Taptic Engine und den Akku zeigten. In eine ähnliche Kerbe schlagen die neuen Bildschirmhintergründe von The Basic Apple Guy Nutzer haben die Wahl zwischen zehn unterschiedlichen Kolorierungen für das iPhone 13 Pro und Pro Max, wer ein iPhone 13 (mini) sein Eigen nennt, kann sich der Aufnahmen für das iPhone 13 Pro bedienen. Das iPhone 12 erhält neun der überaus ansehnlichen Wallpaper, leider geht das iPhone 12 mini leer aus.Eine Woche nach der Veröffentlichung von iOS 15.2 stoppt Apple die Signierung der Vorgängerversionen – für die Modelle des iPhone 13 ist das iOS 15.1.1, für alle anderen iPhones iOS 15.1. Wer die Wiederherstellung eines Geräts einleiten möchte, muss daher mit der aktuellen Version vorliebnehmen. Für die meisten Anwender sollte dieser Schritt jedoch kein Problem darstellen: iOS 15.2 erweist sich als stabiler Build, welcher das Ausweichen auf eine Vorgängerversion in aller Regel hinfällig macht. Tatsächlich spendierte Apple dem letzten Update so einige neue Funktionen: „Apple Music Voice“ markiert nun den günstigsten Einstieg in den hauseigenen Musik-Streamingdienst, ferner vermerkt das iPhone durchgeführte Reparaturen in den Einstellungen. Wer seine persönlichen Daten auch nach dem Ableben in guten Händen wissen will, kann zudem „Nachlasskontakte“ bestimmen.