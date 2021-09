Kurz: iPhone-13-Wallpaper verfügbar +++ Apple Watch SE mit neuem Ladekabel

Wallpaper des iPhone 13 herunterladen



Wallpaper-Auswahl des iPhone 13; Quelle: Wallpaper-Auswahl des iPhone 13; Quelle: ispazio

Apple Watch SE fortan mit USB-C-Ladekabel

Die neue iPhone-Generation kommt zwar erst nächste Woche auf den Markt, doch die eigentlich exklusiv für die Modelle des iPhone 13 verfügbaren Wallpaper stehen über inoffizielle Kanäle schon jetzt zur Verfügung. Wer ein bisschen iPhone-13-Feeling auf einem anderen iPhone-Modell haben möchte, kann sich diverse Wallpaper-Farbvarianten des iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro herunterladen Über den "Download"-Button unter dem jeweiligen Bild gelangen Nutzer zu den einzelnen Bildschirmhintergründen. Danach reicht ein Klick auf "iPhone" unterhalb des dargestellten Wallpapers, um es in Originalauflösung anzuzeigen. Die jeweilige Auflösung ist angegeben – bei der Version "iPhone 13 Pro Official Stock Wallpaper (Sierra Blue)" beispielsweise beträgt der Wert 1420 x 3073 Pixel.Zur Auswahl stehen Wallpaper mit grünen, blauen, gelben und weiteren Farbakzenten. Die Hintergrundbilder zeichnen sich durch eine Mischung aus dunklen und hellen Bildbereichen aus. Während sich manche der Wallpaper besonders gut für den Dark Mode von iOS eignen, spielen andere Varianten ihre volle Ästhetik im hellen Modus von Apples Betriebssystem aus.Zusätzlich zum iPhone 13 präsentierte Apple vor wenigen Tagen auch eine neue Generation der hauseigenen Armbanduhr. Die Apple Watch Series 7 bietet außer dem größeren Display auch eine Reihe kleinerer Neuerungen – darunter die Unterstützung von Fast Charging über das beiliegende USB-C-Kabel. Das genante Kabel wird fortan auch einem weiteren Watch-Modell beiliegen: der Apple Watch SE.Zwar stellte das Unternehmen aus Cupertino keine neue Generation der Apple Watch SE vor, doch das mitgelieferte Kabel ändert sich trotzdem. Statt der bisherigen USB-A-Variante wechselt Apple – wie bei der Apple Watch Series 7 – zu USB-C. Es gibt jedoch einen Unterschied zur neuen Watch-Generation: Während die Series 7 schnelle Ladevorgänge via USB-C unterstützt, müssen Nutzer der Apple Watch SE weiterhin darauf verzichten – selbst mit dem USB-C-Kabel und einem entsprechenden Ladeadapter gibt es keinen Support für Fast Charging. Die nach wie vor erhältliche Apple Watch Series 3 wird übrigens weiterhin mit dem altbekannten USB-A-Kabel ausgeliefert – hier ändert sich hinsichtlich der Kabelverbindung also nichts.