WWDC 2018: Ankündigungen angeblich durchgesickert

Die Betriebssysteme

iPad Pro mit Face ID

Am Montagabend um 19 Uhr unserer Zeit beginnt die WWDC-Keynote und die Apple-Welt hofft natürlich, dass es ein ähnliches Neuvorstellung-Feuerwerk wie im letzten Jahr gibt, als Apple in größter Eile von einer Ankündigung zur nächsten hetzte. Jetzt sind angeblich bereits alle Neuerungen des Events durchgesickert – inklusive des Namens von macOS 10.14. Wir fassen zusammen, was angeblich die Themen der Keynote werden. Natürlich kann es durchaus sein, dass die Quelle falschen Informationen aufsaß, wenngleich die Angaben sehr plausibel klingen.Keinerlei Überraschung stellt die Aussage dar, Apple präsentiere macOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 und watchOS 5. Der Bericht ergänzt allerdings, dass macOS 10.14 wie vermutet den Namen "Mojave" trägt. Apple habe zwar ursprünglich geplant, 10.14 zu einem umfangreichen Feature-Update zu machen, sich dann jedoch dagegen entschieden. Stattdessen verfolge man nun den Ansatz von High Sierra, nämlich Stabilität und Geschwindigkeit in den Vordergrund zu stellen. Damit einher gehe auch die Absicht, das UI-Framework für universelle Mac- und iOS-Apps erst 2019 zu präsentieren. Mit kleineren funktionellen Änderungen sei zu rechnen, nicht jedoch mit "Major new features". Selbiges gelte für iOS 12, das angeblich ebenfalls unter der Flagge von "Marzipan" segeln sollte – so der überlieferte Projektname für universelle Apps, die sowohl auf dem Mac als auch iPhone und iPad laufen sollen. watchOS 5 erhält möglicherweise einen Schlaf-Tracker, tvOS 12 eine neue Version der TV-App.Die Umstellung von Touch ID auf Face ID gilt als sicher. Als nächste Geräte stehen die Nachfolger von iPad Pro 10,5" und 12,9" an. Apple werde auf der WWDC eine neue Generation der Pro-Serie vorstellen, die auf den Home Button verzichtet, stattdessen mehr Displayfläche und Gesichtserkennung mitbringt. Face ID mache zudem einen Sprung auf Version 2, arbeite noch schneller und könne Gesichter sowohl im Hochkant- als auch im Quer-Modus erfassen. Ein A11X sorgt für die Rechenleistung, überarbeitete Kameras für bessere Bilder, neue Steuergesten für mehr Produktivität. Der Preis soll auf demselben Niveau wie bei den aktuellen Modellen bleiben.