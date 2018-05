iOS 12: iPhone statt Hotelschlüssel und viele weitere NFC-Funktionen?

Apple setzt zur Zahlungsabwicklung via Apple Pay auf NFC (Near Field Communication), um zwischen iPhone und Kassensystem zu kommunizieren. Auch bei aktuellen Kreditkarten hat sich der NFC-Chip inzwischen durchgesetzt und Kreditkarten können einfach an das Lesegerät gehalten werden. Allerdings bietet NFC noch viele weitere Möglichkeiten abseits des Zahlungsverkehrs. Einem Bericht zufolge will Apple das Potenzial der Technologie ab der kommenden iOS-Version entfesseln – indem nämlich Drittanbieter vollen Zugriff auf den NFC-Chip im iPhone erhalten und damit eigene Lösungen entwickeln können. Mit iOS 11 hatte Apple bereits ein Framework namens "CoreNFC" eingeführt, womit sich der NFC-Chip als RFID-Scanner einsetzen lässt. Die jeweilige App muss dazu aber im Vordergrund laufen, das Framework räumt keine Schreibrechte zum Senden ein, dem Nutzer wird zudem ein umständlicher Dialog zur Freischaltung präsentiert. Die Anwendungsbereiche sind daher stark limitiert.Die kommende Version von CoreNFC werde dem Bericht nach aber viele Einschränkungen beseitigen. Beispielsweise soll es dann möglich sein, das iPhone als Türschlüssel in einem Hotel zu verwenden. Die Funktionalität und Handhabung entspräche der Verwendung von Apple Pay, das bekanntlich ebenfalls keine geöffnete App erfordert. Intern setzt Apple bereits auf ein solches System. Zusammen mit HID Global entwickelte Apple eine Zugangskontrolle per iPhone, um Mitarbeitern den Zugang zu bestimmten Bereichen des Apple Parks zu ermöglichen – oder je nach Berechtigungsstufe eben nicht.Im Vergleich zu bislang eingesetzten digitalen Türschlössern, diese verwenden Bluetooth, ist die NFC-Lösung wesentlich sicherer. In Apples Umsetzung könnte zum Beispiel die Secure Enclave dazu genutzt werden, sensible Informationen zu speichern. Bei der Verwendung des Zugangssystems werden dann nur Tokens ausgetauscht, nicht jedoch Nutzerdaten übertragen.Noch eine weitere Branche will Apple mit der Technologie erschließen. In einigen Städten fungiert das iPhone jetzt bereits als digitale Fahrkarte im Nahverkehr. Den Anfang machten Großbritannien und Japan, die verwendeten Systeme setzen auf die grundsätzliche Funktionsweise von Apple Pay. Apple will aber angeblich weitere große Kooperationen schließen – in vielen weiteren Ländern, allen voran natürlich dem heimischen US-Markt, sollen Passagiere des öffentlichen Nahverkehrs einfach nur noch ihr iPhone an ein Lesegerät halten müssen.Noch unbekannt ist aber, ob Apple CoreNFC einfach nur um neue Schnittstellen erweitert, die dann jedem Entwickler zur Verfügung stehen. Denkbar wäre auch, dass die nächste Version von CoreNFC nur ausgesuchten Partnern zur Verfügung steht und Apple individuelle Vereinbarungen mit den Herstellern schließt. Nähere Informationen gibt es dazu aber wohl sehr bald, denn die Vorstellung von iOS 12 findet am 4. Juni statt.