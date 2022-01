Vor 20 Jahren: Steve Jobs präsentiert den iMac G4 – die "Tischlampe" sorgt für Furore (mit Video)

iMac G4: Halbkugel mit beweglich montiertem LC-Display

Drei Displaygrößen und zwei Betriebssysteme

Entwickler macht "Tischlampe" zum M1-Mac

Als Steve Jobs im Januar 2007 das für damalige Verhältnisse revolutionäre iPhone präsentierte, begann bekanntlich eine neue Zeitrechnung: Apple läutete die Ära der Smartphones und damit der Digitalisierung ein – mit den bekannten Folgen für den Alltag von Milliarden von Menschen. Bereits fünf Jahre zuvor hatte das kalifornische Unternehmen ein Gerät präsentiert, welches ebenfalls bahnbrechend und zukunftsweisend war, allerdings auf gänzlich andere Art und Weise: den iMac G4.Am 7. Januar 2002 enthüllte Steve Jobs den neuen All-in-One-Desktop, welcher den iMac G3 ablöste. Das Design des iMac G4 unterschied sich grundlegend von allem, was man damals kannte. Der eigentliche Computer war in einer großen Halbkugel untergebracht, die gleichzeitig als Fuß für den Bildschirm diente. Bei diesem handelte es sich um ein LC-Display, was die zweite grundlegende Neuerung darstellte. Zuvor hatten nämlich Apple und andere Hersteller ausschließlich Rechner mit beziehungsweise in Röhrenmonitoren angeboten, flache Bildschirme gab es seinerzeit kaum – und wenn, waren sie extrem teuer. Das Display des iMac G4 war zudem auf einem beweglichen Arm montiert, was die Einstellung von Höhe, Drehung und Neigung erlaubte.Apple bot den iMac G4, der wegen seines Aussehens rasch den Spitznamen "Tischlampe" erhielt, mit drei verschiedenen Displaygrößen an, zur Auswahl standen Bildschirmdiagonalen von 15, 17 und 20 Zoll. Im Inneren der ersten Generation arbeitete ein Power PC G4, welcher mit 700 oder 800 Megahertz getaktet war. Spätere Versionen boten Taktfrequenzen von bis zu 1,25 Megahertz. Ausgeliefert wurde der iMac G4 zunächst mit Mac OS 9 und Mac OS X, ab Februar 2003 kam ausschließlich Mac OS X zum Einsatz. Apple behielt die "Tischlampe" bis August 2004 im Programm. Abgelöst wurde sie vom iMac G5, dessen grundlegendes Design das kalifornische Unternehmen bis heute für die hauseigenen All-in-One-Rechner nutzt, allerdings wurde es im Laufe der Zeit natürlich verfeinert und modernisiert.Der eine oder andere iMac G4 verrichtet bis heute seinen Dienst. Manche Geräte werden sogar von ihren Besitzern technisch auf den neuesten Stand gebracht. Der Entwickler Colby Sheets beispielsweise machte vor wenigen Monaten aus einer "Tischlampe" einen M1-Mac. Dazu verpflanzte er das Innenleben eines aktuellen Mac mini in die Halbkugel des iMac G4. Das Ergebnis der Bastelarbeit veröffentlichte er auf Twitter