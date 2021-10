iMac G4: Entwickler macht Apples "Tischlampe" zum M1-Mac

Alter iMac G4 wird zum modernen Computer



iMac G4 wird zum M1-Mac (Bildmaterial in besserer Qualität steht leider nicht zur Verfügung).

Innenleben des Mac mini M1 wurde verpflanzt

iMac G4 erschien im Januar 2002

Macs aus längst vergangenen Zeiten, aber auch iPods und andere Geräte aus Cupertino werden immer wieder einmal zu Objekten mehr oder weniger spannender Bastelprojekte. Ein YouTuber stattete etwa vor einiger Zeit einen alten Musikplayer aus Cupertino mit einer modernen M-2-SSD aus (siehe ). Aus einem defekten iMac mit Intel-CPU entstand vor einigen Monaten in Heimarbeit der erste All-in-One-Desktop mit Apples M1-Chip (siehe ). Noch weiter in die Historie des kalifornischen Unternehmens zurück reicht das jüngste Beispiel einer Modernisierung.Der iOS-Entwickler Colby Sheets baute einen iMac G4 um. Er machte aus dem fast zwanzig Jahre alten Gerät einen aktuellen Computer, in dessen Inneren ein M1-Prozessor seinen Dienst verrichtet. Seither läuft auf dem wegen des markanten Designs oft als "Tischlampe" bezeichneten Rechner macOS Big Sur. Auf Twitter veröffentlichte der Bastler ein kurzes Beweisvideo . Dieses zeigt den aufgefrischten iMac G4 in Aktion. Sheets möchte das Bastelprojekt seinem Kommentar zufolge als Hommage an Steve Jobs verstanden wissen. Der vor zehn Jahren verstorbene Apple-Gründer habe viele Menschen inspiriert. Er glaube, so Sheets, dass Jobs das Ergebnis seiner Arbeit gefiele. Was vor zwei Jahrzehnten nicht möglich gewesen sei, werde jetzt Wirklichkeit.Einzelheiten zum Umbau oder gar ein entsprechendes Video der Bastelarbeit veröffentlichte der iOS-Entwickler nicht. Bekannt ist lediglich, dass er das Mainboard eines Mac mini M1 in den iMac G4 verpflanzte. Ob Sheets dabei Umbauten an der Platine vornehmen musste, teilte er nicht mit. Auf Twitter ließ er sich lediglich die Aussage entlocken, dass bei der Metamorphose der "Tischlampe" zum modernen Mac einige weitere Komponenten zum Einsatz kamen. Nützlich waren laut dem Bastler die Videos eines YouTubers und Mac-Sammlers namens Pendleton115. Insbesondere bei der Verkabelung und bei der Fehlerbeseitigung hätten dessen Clips ihm gute Hilfestellungen geleistet.Apple brachte den iMac G4 im Januar 2002 auf den Markt. Der bis 2004 produzierte All-in-One-Rechner war Apples erster Desktop mit einem LC-Display. Der Bildschirm schwebte dank der Befestigung an einem beweglichen Arm über einer Halbkugel, welche die gesamte Elektronik beinhaltete. Ausgeliefert wurde die erste Generation der "Tischlampe", in deren Inneren ein mit 700 oder 800 Megahertz getakteter PowerPC G4 seinen Dienst verrichtete, mit Mac OS 9. Die Geräte erhielten später Updates auf Mac OS X.