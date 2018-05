Videovergleich: MacBook Pro vs. Surface Book 2

Leistungsmäßig und von der Verarbeitung her auf Augenhöhe

Microsoft veröffentlichte mit dem Surface Book im Jahr 2015 ein hauseigenes Notebook, das von der Leistung, Verarbeitung und Ausstattung auch Apples MacBook Pro Konkurrenz machen sollte. Das im letzten Jahr vorgestellte Surface Book 2 kommt mit ähnlichen Funktionen sowie aufgebohrter Leistung daher. Microsoft platziert es auf dem Markt erneut als Rivale des MacBook Pro. Macrumors vergleicht das aktuelle 15-Zoll-Modell des MacBook Pro und des Surface Book 2 in einem Video.Macrumors beschreibt beide Geräte wegen des verbauten Intel-Chips und der Grafikkarten als „leistungsstark“. Beide Rechner kommen mit jeglichen „modernen“ Apps, Spielen und auch aufwendigerer Software bestens zurecht. Zudem überzeuge die hochwertige Verarbeitungsqualität beider Laptops. Das Surface Book 2 erinnere in keiner Weise an den billig wirkenden Plastik-Charme vieler Windows-Notebooks im niedrigeren Preissegment.Da es sich bei dem Surface Book 2 um ein 2-in-1-Device handelt, können Nutzer das Display vom restlichen Gehäuse abnehmen und als Tablet verwenden, um etwa per Surface Pen Zeichnungen anzufertigen. Das MacBook Pro verzichtet dagegen auf jegliche Touch-Funktion auf dem Display, bietet dafür aber das bessere Trackpad.Wie schon seit vielen Jahren glänzt auch die aktuelle Generation des MacBook Pro mit einem ausgezeichnet funktionierenden Trackpad. Der Tester empfindet die Größe und die vielen unterstützten Gesten als klare Vorteile gegenüber der vergleichsweise kleinen Variante am Surface Book 2.Die Tastatur des Surface-Geräts beschreibt der Tester im Vergleich zum MacBook Pro als weniger „fest“ beim Tastenanschlag. Doch da die Butterfly-Tastatur von Apple bereits einiges an Kritik wegen lauten Klicks und einer gestiegenen Fehleranfälligkeit einstecken musste, könnten Nutzer mehr von der Surface-Variante überzeugt sein, so das Testfazit zu den Eingabeoptionen.Das Surface Book 2 bietet mit 3.240 x 2.160 Pixeln zwar eine höhere Display-Auflösung als das MacBook Pro (2.880 x 1.800 Pixel), doch in anderen Bereichen liegt die Apple-Variante vorn. Das Display des MacBook ist heller und Schrift wirkt in einzelnen Fällen klarer, was auch mit der nicht ganz so guten HiDPI-Optimierung einiger Windows-10-Apps zu tun hat.Während das MacBook Pro außer den vier USB-C-Eingängen mit dem Klinkenanschluss nur noch eine zusätzliche Schnittstelle bietet, kommt das Surface Book 2 mit SD-Card-Slot, USB-C-Port, zwei USB-A-Eingängen und einer proprietären Verbindung für den Strom daher.Es gilt aber eine wichtige Einschränkung beim Microsoft-Laptop zu beachten: Der verbaute USB-C-Eingang unterstützt – im Gegensatz zum MacBook Pro – kein Thunderbolt 3. Dies bedeutet einen leistungshemmenden Flaschenhals für Bandbreiten-intensive Peripherie wie etwa mehrere, gleichzeitig betriebene 4K-Displays. Auch eGPUs werden – anders als beim MacBook Pro – nicht unterstützt.Der Test kommt zum wenig überraschenden Fazit, dass es keinen eindeutigen Sieger gibt. Beide Geräte haben unterschiedliche Hardware-Stärken. Hinsichtlich des Betriebssystems kommt es auf den persönlichen Geschmack des Nutzers (oder die Vorgabe des Arbeitgebers) an.