Video: Apple preist Akkulaufzeit und Haltbarkeit des iPhone 13 in humorvollen Werbespots an

"Runden drehen" mit dem iPhone 13

iPhones sind "Kleinkindfest"

Mit Clips der Reihe "Shot on iPhone" demonstriert Apple regelmäßig die Foto- und Videoqualitäten der hauseigenen Smartphones. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen unter dem Motto "Relax, it's iPhone" seit geraumer Zeit immer wieder Werbespots, in denen andere Qualitäten der Geräte herausgestellt werden. In der Vergangenheit ging es dabei unter anderem um deren Einbindung ins "Wo ist?"-Netzwerk und die Wasserbeständigkeit.Auf dem hauseigenen YouTube-Kanal hat Apple jetzt zwei neue Videos zum iPhone 13 bereitgestellt. Darin geht das kalifornische Unternehmen in humorvoller Weise auf Alltagsqualitäten des aktuellen Smartphones ein. Der erste Spot trägt den Titel "Doin' Laps", was etwa soviel bedeutet wie "Runden drehen". Genau das ist in dem gut einminütigen Werbespot dann auch zu sehen: Ein distanziert wirkender und "cool" anmutender Junge kreist mit seinem Fahrrad immer wieder um einen Wendehammer. Während sich der Tag dem Ende zuneigt und die Sonne langsam unterzugehen beginnt, begegnet er ein ums andere Mal denselben Nachbarn. Auf der gesamten "Radtour" filmt er sich selbst mit einem auf dem Lenker montierten iPhone 13.Als der jugendliche Radfahrer seine Runden schließlich beendet, sind etwa fünf Stunden vergangen und es ist dunkel geworden. Das iPhone hat die ganze Zeit durchgehalten und das Video-Selfie aufgenommen, natürlich mit aktiviertem Display. Zudem ist das Bild dank des Nachtmodus noch sehr hell. "Looooooonger battery life" lautet dann auch Apples Werbeaussage am Ende des mit einem Rap-Song unterlegten Spots.Die Widerstandsfähigkeit des iPhone 13 macht Apple im zweiten der neuen Spots zum Thema. Unter dem Motto "Run Baby Run" zeigt das Unternehmen ein etwa zweijähriges Kind, welches das Smartphone aus Cupertino diversen Härtetests unterzieht. Der fröhliche Knirps hämmert mit dem Gerät auf der Tastatur eines E-Pianos herum, lässt es wiederholt fallen und versenkt es kurzzeitig in der Küchenspüle. Dem Versuch der Mutter, ihm das iPhone abzunehmen, entzieht sich das Kind durch die Flucht ins Wohnzimmer. Dort schiebt es mit dem Gerät zunächst Bauklötze umher und knallt es schließlich auf den Parkettboden.Wie nicht anders zu erwarten, übersteht das iPhone alle diese Torturen und hat zudem die gesamte Aktion in Form eines sehr dynamischen Videos dokumentiert. Geräte aus Cupertino sind eben, so Apple, "Toddler resistant", also widerstandsfähig gegen jegliche Attacken von kleinen Kindern.