Shot on iPhone 13: Apple zeigt ein Dutzend Eier in witziger Action (mit Video)

Oscarpreisträger setzt Eier mit dem iPhone 13 in Szene

Stop-Motion-Technik und Makro-Einstellungen

Die Foto- und Videoqualitäten des iPhone 13 hat Apple bereits mehrfach auf dem hauseigenen YouTube-Kanal im Rahmen der Reihe "Shot on iPhone" präsentiert. Unter anderem zeigte das Unternehmen bereits ein tierisches Makro-Video sowie filmreife Szenen im Stil von typischen Hollywood-Streifen. Ein in der internationalen Filmszene nicht ganz unbekannter Regisseur und Musikvideo-Spezialist griff jetzt ebenfalls zu Apples neuem Smartphone und steuerte einen witzigen Clip bei.Das gut einminütige Video trägt den Titel "A Dozen Eggs" und stammt von Michel Gondry. Der französische Regisseur, Drehbuchautor und Werbefilmer zeichnete in der Vergangenheit unter anderem verantwortlich für die 2011 erschienene Actionkomödie "The Green Hornet" mit Seth Rogen, Cameron Diaz und Christoph Waltz. Das von ihm verfasste Drehbuch zum Film " Vergiss mein nicht!" wurde mit einem Oscar prämiert. Für Apple setzte er jetzt getreu dem Titel seines mit einem iPhone 13 gedrehten Clips zwölf Eier auf humorvolle und trickreiche Art und Weise in Szene.Die meisten Einstellungen von "A Dozen Eggs" entstanden in Stop-Motion-Technik. Gleich zu Beginn ist etwa zu sehen, wie einige Eier zu dramatischer Musik aus den Kratern eines Himmelskörpers in die unendlichen Weiten des Alls entschweben. Eines der ovalen Hühnerprodukte verwandelt sich in einer stilisierten barocken Umgebung nach und nach in eine schokoladige Süßigkeit. Zudem entführt Michel Gondry den Zuschauer in eine düstere Höhle, in welcher andeutungsweise ein mysteriöses Wesen einem Ei entschlüpft. Auch zum Ballspielen eignen sich die zerbrechlichen Gegenstände – vorausgesetzt man beherrscht die hierfür erforderliche Tricktechnik. Am Ende des Videos sind darüber hinaus einige Szenen zu finden, welche die Makro-Fähigkeiten des iPhone 13 unter Beweis stellen. Angesichts der Kreativität gerät in der Schlusseinstellung dann sogar ein Huhn ins Staunen, dem Gondry das Smartphone ins Nest gelegt hat.