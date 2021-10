Shot on iPhone 13: Apple zeigt tierisches Makro-Video und Ultraweitwinkel-Fotos

Eine Raupe wird zum farbenfrohen Schmetterling



Quelle: Jake M, Julien J.

Ultraweitwinkel ermöglicht interessante Perspektiven

Apple hat das iPhone 13 bekanntlich mit einigen zusätzlichen Features im Zusammenhang mit den Kameras ausgestattet. Die neuen Smartphone-Flaggschiffe verfügen beispielsweise über den sogenannten Cinematic Mode, mit welchem sich bei Videos der Schärfepunkt während des Drehs verlagern lässt. Das ermöglicht die Gestaltung von Szenen, wie sie häufig in Kinofilmen anzutreffen sind. Ebenfalls neu ist der extreme Makro-Modus. Dieser lässt sich sowohl für Fotos als auch bewegte Bilder nutzen.Im Rahmen der traditionellen Reihe "Shot on iPhone" hat Apple jetzt ein Video veröffentlicht, welches die Makro-Fähigkeiten des iPhone 13 eindrucksvoll demonstriert. Anders als in früheren Fällen ist dieses nicht auf YouTube zu finden, das kalifornische Unternehmen stellte es vielmehr auf Instagram zur Verfügung. Der Clip wurde von einem iPhone-Nutzer namens Joseph O. gedreht, der auf der Plattform auch als "the.butterfly.guy" auftritt. Er zeigt in extremen Nahaufnahmen die Metamorphose einer Raupe in einen farbenfrohen Schmetterling. Der Beschreibung zufolge erforderte der Dreh viel Übung, bevor das Ergebnis "im Kasten" war. Insekten seien nicht immer sehr kooperativ, wenn es darum gehe, sie ins Bild zu setzen, merkt Joseph O. in diesem Zusammenhang in seiner Beschreibung an.Ebenfalls auf dem hauseigenen Instagram-Kanal zeigt Apple acht Fotos , die mit der Ultraweitwinkel-Kamera des iPhone 13 aufgenommen wurden. Bei den von den Fotografen Zerb M., Cody C., Jake M., Jason N., Ryan C. und Julien J. gemachten Bildern stehen Menschen im Mittelpunkt, die in verschiedenen Umgebungen für die Aufnahmen posierten. Durch die Nutzung des sehr weitwinkligen Objektivs entstanden dabei zum Teil sehr interessante Perspektiven. Ein Foto setzt beispielsweise eine knallrot gekleidete Person in eine außergewöhnliche räumliche Beziehung zum Inneren eines offensichtlich sehr alten leeren Gebäudes. Zwei andere Aufnahmen stellen Porträts dar, bei welchen der Ultraweitwinkel die Proportionen der Gesichter stark verändert.