Video: Alle Modelle des iPhone 14 von jeder Seite – als Dummy

Vier Ausführungen, von allen Seiten

iPhone 14 Max könnte der Kassenschlager werden

Vor wenigen Wochen war bereits ein exakter Nachbau des iPhone 14 Pro Max aufgetaucht. Wie immer kursieren in den Monaten vor Ankündigung einer neuen iPhone-Generation detailgetreue Dummys. In erster Linie sollen diese den Zubehörherstellern ermöglichen, ihre Produkte auch ohne Test-Hardware anzupassen. Gleichzeitig bieten derlei Repliken aber auch interessierten iPhone-Fans einen genaueren Eindruck, was im kommenden Herbst zu erwarten ist. Inzwischen gibt es Dummys zu allen Ausführungen des iPhone 14, also auch zur Variante ohne Pro-Zusatz. Wie immer gilt dabei: Die Abmessungen dürften den tatsächlichen Geräten einmal mehr exakt entsprechen, ob allerdings die Kameras genauso aussehen, ist nicht bekannt. Da nur die Rahmen, nicht jedoch das Innere der Partie von Interesse für Anbieter von Schutzhüllen ist, handelt es sich um einen Platzhalter.Das Line-up der 2022er Serie wird aus vier Modellen bestehen, zwei davon als Pro, zwei als normale Ausführung. Wie schon in vergangenen Jahren fällt der größte Unterschied der Ausführungen auf der Rückseite auf, nämlich hinsichtlich des Kamerasystems. Während es im iPhone 13 Pro drei Kameras gibt, bleiben es beim Nicht-Pro derer zwei. Ansonsten sind sich die Modelle hingegen sehr ähnlich – erstmals gibt es nämlich eine Displaydiagonale von deutlich über 6" bei einem iPhone ohne Pro-Deklarierung.Zwar gehen zahlreiche Quellen davon aus, dass auch im iPhone 14 Max nur ein A15 statt eines A16 wie im Pro Max zum Einsatz kommt, dennoch dürfte es sich für sehr viele Nutzer um das ideale Gerät handeln. War das größtmögliche Display bislang zwingend an das am besten ausgestattete und teuerste Gerät im Sortiment gekoppelt, so machte es Apple für Fans riesiger Displays künftig einfacher. Marktdaten zufolge war das iPhone 13 Pro Max monatelang die beliebteste Ausführung – noch vor iPhone 13 Pro und normalem iPhone 13. Als wesentlicher Grund dafür galt das große Display, wohingegen das iPhone 13 mini geradezu verschmäht wurde.