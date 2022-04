iPhone SE 3 Flop, iPhone 13 Top – Auswertung aktueller Daten

iPhone 13 sorgt für besonders hohe Marktanteile

Positive Vorzeichen für Apples Quartalszahlen

Schon mehrfach war zu hören, dass es nur sehr verhaltene Nachfrage nach dem aktuellen iPhone SE gibt. Während sich die zweite Generation recht passabel verkaufte, können sich Kunden demnach kaum noch mit dem nicht mehr sehr frischen Bedienkonzept anfreunden. Stattdessen greifen Nutzer lieber zum iPhone 13, das weiterhin sehr hohen Absatz bringe. Unter Berufung auf Daten der großen Mobilfunkanbieter berichtet Samik Chatterjee von JP Morgan nun ebenfalls von geringem Interesse am günstigsten iPhone. Die Entwicklung kommt etwas überraschend, denn die meisten Prognosen im Vorfeld hatten eigentlich besagt, Apple werde 25 Millionen verkauften iPhone SE 2 im ersten Jahr überbieten können. Auch Apple habe angeblich mit besseren Zahlen gerechnet, dann aber recht schnell die Produktion deutlich eingebremst.Ganz anders sieht es hingegen beim iPhone 13 aus, das weiterhin sehr viele Kunden anzieht. Dem Bericht zufolge sind 60 Prozent der von Verizon, AT&T und T-Mobile in den USA erfassten Smartphones iPhones – verglichen mit den letzten Jahren ein überdurchschnittlich guter Wert. In den ersten Monaten der Markteinführung sei das iPhone 13 Pro Max die beliebteste Ausführung gewesen, inzwischen habe aber das reguläre iPhone 13 (ohne Pro) die Spitzenposition übernommen. Trotz Produktionsrisiken in China gestalte sich die Verfügbarkeit sehr gut, fast alle Modelle liegen laut Chatterjee in ausreichenden Stückzahlen auf Lager der Mobilfunkanbieter.Apple äußert sich am Donnerstag kommender Woche zum Abschneiden im abgelaufenen Quartal. Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple sehr gute Ergebnisse vermelden kann. Zwar kam es im Mac-Bereich zu ausgeprägten Lieferproblemen, allerdings waren alle iPhone-Modelle fast durchgängig ohne Probleme verfügbar. Geschnitten mit der konstant hohen Nachfrage gehen Marktbeobachter daher einmal mehr von herausragenden Umsatzzahlen aus.